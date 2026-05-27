Además de Messi y Lamine Yamal, 11 jugadores de España y Argentina llegarán tocados al Mundial

La lesión de Messi, sumado a la de Lamine Yamal, es apenas la punta un iceberg que preocupa en tanto Argentina como España.

Lionel Scaloni ni mucho menos dejó solamente sus preocupaciones alrededor de la Selección Argentina en la figura de Lionel Messi. El entrenador de la Albiceleste fue tajante alrededor del momento de forma que viven varios de sus hombres. En España la ecuación es bastante similar y ni mucho menos únicamente alrededor de la figura de Lamine Yamal.

Messi se retiró con molestias del último encuentro de Inter Miami y ahora mismo se le realizan pruebas de cara a saber si podrá estar en el debut del torneo. Un escenario que ni mucho menos es nuevo para Scaloni cuando hablamos de buena parte de su columna vertebral en el combinado argentino. El entrenador se mostró preocupado por el estado de salud de varios de sus principales baluartes en el equipo nacional.

La fractura en un dedo de Emiliano Martínez, las molestias físicas de Cristian Romero, la sobrecarga de Marcos Acuña el pasado fin de semana, el desgarro que sufrió Gonzalo Montiel en River o el traumatismo en la rodilla de Nico Paz en el Como son apenas la punta del iceberg. Además de Messi, también se miran de reojo los próximos entrenamientos de nombres como Nahuel Molina, el tobillo derecho de Julián Alvarez y, por supuesto, el desgarro en el recto femoral izquierdo de Nicolás González en el Atlético de Madrid.

Por España decimos que se tiene una película bastante similar. Luis de La Fuente ha tenido que lidiar a lo largo de toda la temporada con los problemas de pubalgia de Lamine Yamal. Se espera que la estrella del Barcelona no pueda estar para, como mínimo, el primer partido de la fase de grupos del torneo. Al igual que ocurre con Argentina, varios de los miembros de la columna vertebral del campeón de la Eurocopa llegarán tocados al certamen.

Yamal, una de las grandes dudas de España para el debut: GETTY

Nico Williams también arrastra diferentes inconvenientes en su pubis a lo largo de los últimos meses. Jugadores como Mikel Merino sufrieron fracturas en los dedos de su pie que hasta la fecha les han impedido competir de manera oficial. El estado de forma de la rodilla de Rodri en el Manchester City es poco a poco una de las grandes noticias pensando en la convocatoria final.

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Las grandes bajas del Mundial

Gnabry, Rodrygo, Ekitike, Grealish, Juan Foyth, Xavi Simons, Militão, Malagón en México, Salisu en Ghana, Minamino en Japón, Estêvão y Fermín son ya casos confirmados de cracks que se perderán la próxima edición de la Copa del Mundo. Un escenario que no es nuevo en cada edición del certamen, pero que en una temporada con el calendario tan apretado como la que hemos vivido en los últimos meses refleja uno de los grandes retos del certamen.

A todo esto se le suman muchos futbolistas que llegarán al límite en lo físico. Para que nos hagamos una idea, solamente habrá 10 días de diferencia entre la final de la Champions y la apertura del Mundial en el partido que enfrentará a México con Sudáfrica. Se viene una edición de la Copa del Mundo marcada por el apartado físico e igualmente por cómo llegarán las estrellas desde los 5 continentes.

Datos claves

Scaloni vigila de cerca la evolución física de figuras clave de Argentina como Lionel Messi, “Dibu” Martínez y Julián Álvarez.

vigila de cerca la evolución física de figuras clave de Argentina como Lionel Messi, “Dibu” Martínez y Julián Álvarez. Luis de la Fuente lidia con los problemas de pubalgia del extremo Lamine Yamal, quien podría perderse el debut mundialista.

lidia con los problemas de pubalgia del extremo Lamine Yamal, quien podría perderse el debut mundialista. Se confirmaron bajas de peso para la Copa del Mundo como Rodrygo, Jack Grealish, Serge Gnabry, Fermín López y Éder Militão.