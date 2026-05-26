Barcelona se ilusiona con fichaje de Julián Alvarez tras la última publicación de su agente en redes

El futuro de Julián Alvarez empieza a decidirse. Cada día que pasa es otro donde tenemos más en claro qué puede ocurrir con el futbolista del Atlético de Madrid. A lo largo de las últimas horas, su agente dejó un posteo en redes sociales que ilusionó a todos los hinchas del Barcelona en relación con su incorporación. No se espera que los colchoneros bajen sus pretensiones de los 150 millones de euros.

Esta historia inicia gracias a las publicaciones en Instagram de Fernando Hidalgo. Hablamos del agente principal de Julián Alvarez y de una figura clave para entender por dónde continuará la carrera del argentino. En este posteo se veía al representante viajar por la carretera AP-7, vía de comunicación que llega a la ciudad de Castellón, así como a Barcelona. La imagen se ha hecho viral en redes sociales.

“En la tierra del presidente”, rezaban las letras que se podían ver en la imagen publicada por Fernando Hidalgo. Todo esto haciendo referencia a Sergio Díaz, otra figura clave en el entorno de Julián Alvarez y que también será vital para entender qué ocurre con el jugador del Atlético de Madrid. Para algunos se trata simplemente de una publicación en redes sociales entre amigos. Para otros, de un mensaje cargado de intencionalidad después de las informaciones publicadas alrededor de La Araña en las últimas horas. Diego Simeone toma nota.

Y es que no nos olvidemos que el Diario MARCA confirmaba ayer que Julián Alvarez rechaza las ofertas de renovación del Atlético de Madrid. Incluso con un aumento de sueldo que llegaría a los 10 millones de euros por temporada, el argentino ni mucho menos estaría dispuesto a firmar un nuevo contrato con la entidad de la capital española. Es de público conocimiento el interés que tiene el Barcelona en quedarse con sus servicios, así como la intención de los colchoneros de retenerle en su plantilla.

El posteo del agente de Julián Alvarez que ilusiona al Barcelona: GETTY

Solamente el tiempo dirá qué ocurre, pero la expectativa en Barcelona se encuentra desatada. La salida de Robert Lewandowski deja un hueco de prácticamente 30 goles a lo largo de los últimos 4 años que hay que llenar lo antes posible. Se habla de Julián Alvarez en la ciudad condal como la pieza ideal que le falta al proyecto de Hansi Flick para pelear en Europa. Mientras se prepara para una edición de la Copa del Mundo donde llegará como campeón, su agente desata la ilusión en Cataluña con su posteo en redes sociales.

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Los motivos de Julián Alvarez para dejar Atlético Madrid

En MARCA no se especula con una mala relación con el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Se habla únicamente de Julián Alvarez como un futbolista que desea llegar a un proyecto más ambicioso. Entiende que ha tocado su techo en el conjunto colchonero tras dos temporadas donde no ha podido cortar con la sequía de títulos del equipo de la capital.

Julián Alvarez es el gran objetivo de Barcelona: GETTY

Comprendería el argentino, según las informaciones publicadas, que el Barcelona es el lugar ideal para su desarrollo. También un equipo top de Europa donde en este momento se necesitan sus servicios como en pocos del viejo continente. Sus motivos para intentar recalar en el equipo de la ciudad condal no pasan por lo económico ni tampoco por una mala relación con Diego Simeone.

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