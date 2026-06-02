Julián Alvarez y las 5 novelas que marcaron la previa de un Mundial.

El argentino suena con fuerza para llegar a Barcelona, Londres o París. Julián Alvarez no es la primera estrella que acapara todo antes del Mundial.

Nueva mañana movida alrededor del mercado de fichajes en Europa. Se habla de Arsenal como un equipo que pronto negociará con el Atlético de Madrid por el futuro de Julián Alvarez. Repasamos cinco casos de estrellas cuyo futuro fue una auténtica novela en la previa de la Copa del Mundo. Barcelona y PSG siguen pendientes del argentino.

Los meses previos a la Copa del Mundo generan muchos movimientos. En 2022, donde el torneo se jugó en diciembre, vimos centenares de noticias sobre la posible llegada de Kylian Mbappé al Real Madrid. El galo terminaría rechazando a la Casa Blanca con un nuevo contrato con el PSG que todavía tiene sus consecuencias para todos los involucrados. En Argentina esperan que, como pasó con KM10, todo el contexto de Julián Alvarez no afecte su rendimiento en la Albiceleste.

Por Rusia 2018 la cosa también estuvo movida. Julen Lopetegui era anunciado como nuevo director técnico del Real Madrid mientras tenía contrato con España. Rápidamente la RFEF movió ficha y le sacó de su cargo a 48 horas del debut de La Roja. Durante todo ese verano Antoine Griezmann fue noticia por el interés del Barcelona. Una situación más que similar a la que vemos ahora mismo con Julián Alvarez. El galo aguantaría un año en Madrid antes de unirse a los culés.

En el año 2002 el turno fue para Ronaldo Nazario. MVP y goleador del Mundial, el Inter de Milán hizo todo por retenerle antes de que en la última semana de agosto, su mala relación con Héctor Cúper terminase en un traspaso al Real Madrid sobre la bocina del mercado. Para muchos sigue siendo la mayor derrota de los nerazzurri en la historia de la ventana de incorporaciones.

Ronaldo, protagonista antes, durante y después del Mundial 2002: GETTY

La marcha de Roberto Baggio de la Fiorentina a la Juventus en 1990 o la llegada de Diego Armando Maradona al Barcelona desde Boca Juniors en la previa de España 1982 también surgen en el recuerdo. Hablamos de fichajes que terminaron hasta en protestas sociales por ciudades como Florencia o Buenos Aires. Solo el tiempo dirá qué ocurre con Julián Alvarez, pero todo hace pensar que, pese a la llegada de la Copa del Mundo, estamos ante una nueva novela previa a la llegada del gran torneo de la FIFA.

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