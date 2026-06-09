El pacto de caballeros que ya no impedirá la llegada de Julián Alvarez al Real Madrid

En Alemania dan por hecho que Julián Alvarez es el tapado de Florentino Pérez. En un pasado sería aún más difícil de traer.

Sky Alemania lo tiene claro: Julián Alvarez es el famoso fichaje nombrado por Florentino Pérez. Tras haber ganado las elecciones a la presidencia del Real Madrid, el reelecto mandatario del conjunto blanco realizará a lo largo de las próximas horas una oferta de 150 millones de euros. Un viejo pacto de caballeros ya no impediría la llegada del argentino al Estadio Santiago Bernabéu.

Esta historia nos devuelve casi veinte años en el tiempo. Concretamente al momento donde Sergio Agüero estuvo a un paso de dejar al Atlético de Madrid para unirse al Real Madrid. En medio de una serie de negociaciones en la sombra y las diferentes protestas en el conjunto colchonero, terminaron por dinamitar el traspaso del Kun al equipo blanco. Desde entonces, ambas entidades de la capital española entendieron que lo mejor pasaba por no hacerse daño de manera directa.

Una situación que se repitió con el caso de Radamel Falcao García. El colombiano ha hablado en varias oportunidades de cómo su fichaje por el Mónaco puede ser considerado como mínimo como un fichaje puente antes de llegar al Real Madrid. Nuevamente, ese pacto de caballeros aparecía en el horizonte hasta que hace algunos años se rompió por todo lo alto.

Los fichajes de Marcos Llorente y Mario Hermoso por el Atlético de Madrid fueron la clave. Hay que dejar en claro que, en ambas operaciones, el Real Madrid veía con buenos ojos el traspaso de sus canteranos al equipo rojiblanco. Lo que vino después no fue planificado y derivó en una guerra de fichajes de juveniles entre ambas canteras. Dicho hecho ha derivado en un escenario de enfrentamiento a nivel de directivas que dejó el famoso pacto de caballeros en el pasado.

Julián Alvarez, en la retina del Real Madrid según prensa alemana: GETTY

Florentino Pérez prometió el fichaje de 150 millones de euros. Realizará la oferta a lo largo de las próximas horas y en Alemania dan por hecho que el elegido es Julián Alvarez. En el Atlético de Madrid ni mucho menos ven con buenos ojos la salida del argentino rumbo al rival de toda la vida. A la espera de acontecimientos, el futuro de La Araña no lo decidirá un viejo pacto que ya dejó a Sergio Agüero y Falcao lejos del Estadio Santiago Bernabéu.

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Atlético de Madrid le puso precio a Julián Alvarez

Pedro Fullana y Cadena SER señalan que en el club no se quiere oír hablar del Real Madrid. También que es imposible negar que el argentino quiera abandonar la entidad a corto plazo. Como mínimo, quien quiera quedarse con sus servicios tendrá que poner sobre la mesa del Atlético de Madrid un monto cercano a los 150 millones de euros.

“El Atlético no se plantea venderle por menos de 150 millones y el jugador no quiere forzar su salida”, supone la información del periodista de hace algunas horas. En el Atlético de Madrid esperan por una serie de acontecimientos vitales para entender cómo queda el proyecto de Diego Pablo Simeone. Florentino Pérez prometió una oferta récord para la historia del Real Madrid y muchos creen que va de la mano con el futuro de La Araña.

Datos claves

Florentino Pérez presentará una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez.

presentará una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez. El delantero Julián Álvarez es el fichaje elegido para reforzar al Real Madrid.

es el fichaje elegido para reforzar al Real Madrid. El Atlético de Madrid tasó la salida del jugador argentino en 150 millones.