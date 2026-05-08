Los jugadores de Barcelona ríen y gozan mientras el vestuario del Real Madrid es un caos a 2 días del Clásico que definirá LaLiga española

Los posteos en redes sociales del Barcelona, contracara de una realidad no vista en Real Madrid en más de 20 años.

Quedan poco más de 48 horas para que el Barcelona y el Real Madrid tengan que verse las caras. Un partido que, salvo un giro de 180 grados, definirá al campeón de LaLiga española. Mientras en la capital se rumorea una atmósfera tensa en el vestuario merengue, por Cataluña presumen de una gran familia y de un grupo de jugadores absolutamente unidos de cara a conseguir el objetivo.

Las informaciones de las últimas horas sobre el entorno blanco han sido alarmantes, sugiriendo altercados entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni. Rápidamente se habló de procesos disciplinarios en el Real Madrid, mientras el Barcelona completaba sus entrenamientos con normalidad. Los ojos de buena parte de la afición culé se centraban en sus redes sociales para observar la reacción ante la situación del eterno rival.

Desde las plataformas oficiales solo llegan vídeos de armonía en el Barcelona. Destacan la presencia de Lamine Yamal en el entrenamiento pese a sus molestias físicas. Se publican extractos donde se ve una plantilla abrazada a la espera de conseguir el segundo título de la temporada. Al otro lado del tablero, el Real Madrid espera por decisiones internas que marquen el futuro del vestuario.

Recordemos que, en caso de no ganar en Barcelona, el Real Madrid podría quedarse sin la posibilidad de levantar LaLiga. Un escenario de sequía que el club busca evitar a toda costa. Ambos equipos llegan con bajas sensibles al choque, pero en una sintonía muy distinta en cuanto a lo anímico se refiere.

Pov: The shark attacks ⚠️ pic.twitter.com/KMYI2LDvY0 — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 7, 2026

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En este momento, el Barcelona presume de una plantilla enfocada en el título, mientras que en el Real Madrid se viven horas de incertidumbre sobre la salud anímica del plantel. Dos caras distintas de una misma moneda a la espera de que se decida un campeonato que nuevamente puede caer para el bando blaugrana.

“Una gran familia”

Fue el mensaje publicado por Barcelona en sus redes sociales mientras se ven imágenes de risas y compañerismo. Para muchos un dardo en la sombra hacia el Real Madrid y todo lo que ocurre puertas adentro de Valdebebas por estas horas. Para otros simplemente una muestra más del proyecto consolidado alrededor de la figura de Hansi Flick.

One big family 🫶 pic.twitter.com/PeByf2MfKd — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 6, 2026

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Queda ver que publica el Real Madrid a lo largo de las próximas horas. Medios como COPE afirmaron que la plantilla pidió Arbeloa no entrenaron en este día viernes gracias a todos los acontecimientos ocurridos en las últimas horas. De momento todo ha quedado descartado y los jugadores han sido convocados desde las 11:00 h de la mañana.

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