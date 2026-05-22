¿Cómo puede encajar Mastantuono en el Real Madrid de Mourinho?

Franco Mastantuono se alista para cerrar su primera temporada en el Real Madrid. Lo hará en un contexto donde el conjunto merengue llega a su peor momento deportivo en prácticamente dos décadas. José Mourinho parece ser el indicado para tomar las riendas de un vestuario difícil y lleno de dudas de cara al futuro. Así puede encajar el argentino en sus planes.

BOLAVIP y diferentes medios de comunicación han confirmado que Mastantuono saldrá del Real Madrid a modo de cesión. Solamente su deseo de permanecer en la plantilla o un pedido expreso de José Mourinho le garantiza continuidad en el conjunto merengue para la próxima campaña. Si esto ocurre, hay que pensar en la forma en la cual el argentino podría sumar para un entrenador exigente como pocos.

Hay motivos para pensar que sería un movimiento positivo para Mastantuono. Al igual que Xabi Alonso, Mourinho valora de sobremanera el trabajo defensivo de sus hombres. Fue uno de los principales puntos para que Franco arrancase la temporada siendo más que titular en la banda derecha. No se espera que el portugués le colocase como mediapunta y sí un extremo derecho donde ha tenido que rendir mayoritariamente desde que llegase al Bernabéu. Es el primer gran input que tiene a su favor.

Mourinho nunca ha sido un entrenador de posesiones largas. Sí uno que siempre ha profesado un fútbol vertical donde el Real Madrid se vería beneficiado. La ausencia de centrocampistas creativos y el hecho de contar con varios nombres que, como Mastantuono, tienen más cualidades en la velocidad que en el armado lento de acciones ofensivas, puede ser beneficioso para Franco pensando en una nueva oportunidad para el conjunto merengue.

Mastantuono cambiará de entrenador en Real Madrid: GETTY

A todo esto hay que sumarle la excelente relación del portugués con los futbolistas argentinos que ha tenido a lo largo de su carrera. Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Diego Milito, Marcos Rojo, Sergio Romero y hasta Javier Zanetti han pasado por sus manos. The Special One siempre ha definido a la Albiceleste como un grupo competitivo que encaja de lleno con lo que pretende instaurar en cada uno de sus vestuarios. No será sencillo, pero hay motivos para soñar con que Mastantuono podría rendir de sobremanera en el segundo ciclo del portugués por el Bernabéu.

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Mourinho sería anunciado el domingo

Real Madrid cerrará la temporada el día sábado frente al Athletic Club de Bilbao en el estadio Santiago Bernabéu. Se espera que sea el último partido de Álvaro Arbeloa al frente de una plantilla donde se vienen cambios de peso. El anuncio oficial sobre José Mourinho llegaría el día domingo, salvo que haya elecciones en el conjunto merengue.

Recordemos que Florentino Pérez abrió por primera vez la puerta a un proceso electoral después de 20 años. Enrique Riquelme ya presentó los primeros avances de su candidatura. Si hay un escenario donde tienen que enfrentarse dos candidatos, todo quedará pospuesto hasta el 7 de junio, momento de las elecciones.

Datos claves

El Real Madrid planea la salida del argentino Franco Mastantuono a modo de cesión.

a modo de cesión. El entrenador portugués José Mourinho sería anunciado este domingo para dirigir al conjunto merengue.

sería anunciado este domingo para dirigir al conjunto merengue. El actual técnico Álvaro Arbeloa dirigirá el sábado su último partido frente al Athletic Club.