James Rodríguez confesó lo que más le frustraba de Zidane en Real Madrid

El documental de James Rodríguez en Netflix revela algunas de las claves para entender sus conflictos en el Real Madrid de Zidane.

James Rodríguez prendió el ventilador. Su documental en Netflix llega con diferentes reflexiones alrededor de los diferentes choques que tuvo con entrenadores en Europa. En todo esto, por supuesto, aparecen diferentes profesiones alrededor de su relación con Zinedine Zidane en el Real Madrid. Esto era lo que más le frustraba al líder de la Selección Colombia en el Bernabéu.

“Con Zidane entrenaba bien. Cuando yo jugaba, hacía las cosas bien. Jugaba partidazos. Hacía goles, asistencias. Y cuando venían los partidos, digamos ‘importantes’, no estaba de titular. Entonces me frustraba y decía ‘Pucha, ¿qué más hago?”, comienza relatando James alrededor de su choque con el entrenador francés.

En aquel momento sus números eran más que positivos. La frustración que tenía pasaba por no poder decir presente en los partidos más importantes. Rodríguez considera que se generó un contexto que no era amable para el entrenador o el jugador: “En los periódicos todo eran críticas, porque me enfocaban al banco con la cara de molesto… Eso creó un ambiente tóxico”. Su entorno añade en el mismo metraje: “Eran actitudes que yo siempre se lo reprochaba a James. Le digo: ‘vos te hundís solo con esas cosas'”.

“Zidane desde el principio tenía sus 12 o 13 jugadores. Yo creo que él escogió una base. Nunca tuve un problema con él, personal. Solo que yo quería jugar, y pues, es respetable, porque él pudo ganar títulos”, más reflexiones de James Rodríguez sobre su paso por el Real Madrid. Se terminaría marchando en el año 2017 a un Bayern Múnich donde Carlo Ancelotti y Nico Kovac serían sus entrenadores.

James, triste por nunca haber podido convencer a Zidane: GETTY

Quince goles y 22 asistencias durante 67 partidos es el balance numérico de James Rodríguez siendo dirigido por Zinedine Zidane en el Real Madrid. Recordemos que ambos se reencontraron en la temporada de la pandemia y que el cafetero apenas hizo parte de sus planes. Años después de un desencuentro que marcó su carrera en todos los sentidos, el zurdo revela que la impotencia de convencer a su entrenador fue lo que más le frustró de su paso por el Bernabéu.

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James y Rafa Benítez nunca se entendieron

“Con Benítez, creo que, desde el primer día, hubo como un choque… A mí no me gustaba cómo pensaba él, y quizás a él no le gustaba cómo pensaba yo… Él sintió que yo le tiré la gente encima”, confiesa igualmente el colombiano sobre el entrenador español. Sería el segundo que tuviese en el estadio Santiago Bernabéu tras la salida de Carlo Ancelotti en mayo de 2015.

James reveló que nunca se entendió con Rafa Benítez: GETTY

Incluso voces como la de José Néstor Pékerman aparecen en el documental para comentar sobre dicha relación. El argentino señala que jamás entendió las decisiones de su entrenador, pero que sí esperaba un contexto de esas dimensiones para James desde el fichaje del ex del Liverpool para el banco de suplentes: “De Benítez no me extraña, porque es más de la onda europea. Pero Zidane, por cómo jugaba, su estilo… y James no jugaba”.

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