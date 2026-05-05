A 5 días de medirse con Barcelona, los hinchas de Real Madrid crean la campaña: “Mbappé out”

Kylian Mbappé y los hinchas del Real Madrid viven sus horas más bajas. Las imágenes del francés de vacaciones en Italia, mientras se encuentra lesionado, han desatado una campaña donde se pide hasta su venta del equipo. A solo cinco días de medirse con el Barcelona, los fanáticos merengues atacan a la estrella que esperaron durante siete años.

“Fuera, Mbappé out”, dicta el eslogan de una imagen que inunda la casilla de respuestas de cada publicación del Real Madrid en redes sociales. Todo ello en unas últimas 24 horas donde Kylian no deja de recibir críticas. Fue fotografiado en diferentes localizaciones de Italia mientras se encuentra recuperándose de su lesión y con LaLiga en juego. El club le habría dado permiso, pero hubo actitudes que no gustaron al aficionado.

A las imágenes de Mbappé en Italia se le suma la hora de su vuelta a España. Kylian aterrizó en Madrid a solo diez minutos de que sus compañeros empezaran el choque con el Espanyol del pasado fin de semana. Una consecución de hechos que, sumado a la ausencia de títulos y el bajo rendimiento del jugador (quien ostenta el sueldo más alto del plantel), han generado un ambiente tenso.

“Cuando uno habla de qué es el Real Madrid y cómo se ha construido, no lo hemos creado con jugadores que salen al campo vestidos de esmoquin, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor, barro, esfuerzo y sacrificio”, comentó Álvaro Arbeloa sobre el comportamiento de un plantel que el domingo visita al Barcelona.

“Mbappé out”, la campaña que generaron los hinchas de Real Madrid: TW

Mbappé se hará pruebas mañana para saber si llega al Clásico. Todo ello en un contexto con cientos de mensajes en redes sociales donde se pide su adiós. El jugador fue consultado por El Chiringuito a la entrada del entrenamiento de ayer y se negó a hacer declaraciones. Guerra desatada en un madridismo que podría verle nuevamente en el Bernabéu ante su afición en la próxima jornada.

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Datos claves

Kylian Mbappé fue captado de vacaciones en Italia mientras se recupera de una lesión actual.

El delantero regresó a Madrid apenas diez minutos antes del partido contra el Espanyol.

Álvaro Arbeloa criticó públicamente el compromiso del jugador antes del duelo frente al Barcelona.