“Nico Paz tenía hueco, es una pena”: hinchas de Real Madrid lamentan que haya decidido seguir en Como

BOLAVIP fue al Bernabéu para hablar con los hinchas de Real Madrid sobre el crack del Como. Entienden que Nico Paz tenía hueco con Mourinho.

Nico Paz y el Como debutan esta semana en la UEFA Champions League. Leipzig de local será su rival en una temporada histórica para el equipo del lago del norte de Italia. Desde BOLAVIP y en la capital española, hablamos con hinchas del Real Madrid sobre la decisión del argentino de no regresar al estadio Santiago Bernabéu. Lamentan que no haya sido refuerzo para la plantilla de José Mourinho.

“Es uno de los chicos que viene de abajo y que al final se van fuera. Es difícil jugar en el Real Madrid… Yo lo veo como una pena. Creo que tenía hueco y es una pena que haya decidido seguir su carrera en Italia. Lo entiendo perfectamente porque estaba teniendo muchas oportunidades y creo que le vendrá bien”, empezaban los hinchas merengues en BOLAVIP.

Entienden que se trataba de un perfil que ahora mismo no sobra en la plantilla. Mucho más después de la imposibilidad de fichar a Rodri del Manchester City por la entrada del Barcelona en la operación: “Es un perfil que necesita el Real Madrid. Es un jugón y creo que ahora, salvo Bernardo Silva, el Madrid no lo tiene. Creo que era necesario su fichaje, pero si es para ganar dinero que no venga, bienvenido sea… Es muy bueno, a ver si vuelve el año que viene”.

“Él quería seguir jugando y tener minutos, aquí es difícil garantizarlo. Tenemos una cláusula de compra igual para el año que viene, si lo hace bien igual vuelve… Me hubiera gustado que regresase, pero nosotros no hacemos el equipo… La verdad creo que tiene nivel Real Madrid. Hace falta un perfil como el suyo”, más reflexiones de los hinchas merengues alrededor de la decisión de Nico Paz de seguir en el Como.

Cerca de 60 millones de euros pagaron los italianos para quedarse con la mayor venta del Real Madrid a lo largo del verano. Uno en el que la Casa Blanca sacó alrededor de 200 millones de euros por ventas y transferencias de juveniles lejos del Estadio Santiago Bernabéu. Para los hinchas, el perfil de Nico Paz era el que tenía más motivos para ser parte de una plantilla que en esta temporada intentará cortar con 2 años de sequía.

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Nico Paz, volando en el Como

El argentino vive su tercera temporada en el fútbol italiano. Acumula desde hace casi 25 meses un total de 20 goles y 17 asistencias en 78 partidos. Números de peso si tenemos en cuenta su edad e igualmente el club en el que viene brillando a lo largo de los últimos semestres. El Real Madrid se reservó una opción de recompra para dentro de algunos meses.

En el Bernabéu no dudan y aseguran que el futbolista tenía cabida en esta plantilla. Una que desde la salida de nombres como Luka Modrić o Toni Kroos sufre en cuanto a creatividad se refiere frente a rivales con bloque bajo. Nico Paz es uno de los pocos pendientes que los hinchas del Santiago Bernabéu entienden que le faltó a la directiva de Florentino Pérez en un verano donde se invirtieron nuevamente más de 170 millones de euros en incorporaciones.

Datos claves

Aficionados del Real Madrid lamentaron el traspaso definitivo de Nico Paz al Como .

lamentaron el traspaso definitivo de al . El mediocampista Nico Paz debutará con el Como en la UEFA Champions League .

debutará con el en la . Real Madrid conservó una opción de recompra sobre el contrato de Nico Paz.