Nico Paz definió su futuro y se lo comunicó al Real Madrid

El argentino comunica que quiere seguir en el Como. Real Madrid toma nota de las intenciones de Nico Paz tras el Mundial.

Noticia más que importante para los intereses del Real Madrid. Nico Paz definió su futuro según dejan caer desde la prensa española. El argentino no quiere volver este verano al estadio Santiago Bernabéu por tres motivos de peso. La trama apunta a un año más por el Como de la Serie A de Italia.

Desde Diario AS no dudan: Nico Paz ha comunicado al Real Madrid que pretende seguir en el Como. El primero de los motivos pasa por tener Champions League el año que viene con un proyecto donde se siente identificado y querido. Entendería el argentino que lo mejor para su desarrollo pasa por un año más en Italia. No quiere volver a empezar tras encontrar su lugar en el mundo.

El segundo gran motivo pasa por Cesc Fábregas. Un entrenador que ha sacado lo mejor de Nico Paz en estos meses y con el que el argentino pretende seguir trabajando a corto plazo. La continuidad de uno es vital para la del otro en una ciudad de Como donde se los tiene como los dos grandes baluartes del ciclo que ha iniciado pocos años atrás.

Por último, aparece el hecho de llegar al Real Madrid sin el cartel de titular. Por AS indican que Nico Paz ve difícil ser pieza habitual de los onces de José Mourinho. La llegada de Bernardo Silva, sumado a las presencias de perfiles como Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé o Vinicius, contexto suficiente para entender que rascar minutos será difícil en todos los sentidos.

Fábregas, motivo de peso para que Nico Paz siga en Como: GETTY

Eso sí, en el Real Madrid mantendrán su interés si Nico Paz continúa con este nivel. El argentino todavía puede volver a la Casa Blanca por 10 millones de euros el año que viene gracias a los acuerdos de recompra que se tienen pactados con el equipo italiano. En caso de que lleguen ofertas en el futuro por el tinerfeño, ambos clubes se reparten el 50% de los ingresos que dicha transferencia genere.

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