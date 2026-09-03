Luka Modric eligió a Nico Paz como el mejor volante de la Serie A de Italia

La gala de la última edición de la Serie A tuvo a Nico Paz como uno de los grandes vencedores. Luka Modric lo eligió como el mejor del torneo.

La Gran Gala del Calcio AIC es motivo de orgullo para la figura de Nico Paz. El centrocampista del Como fue premiado en una jornada donde hasta incluso mitos como Luka Modrić le eligieron como el mejor futbolista de la última edición de la Serie A. Al volante le espera pronto su primera participación con el equipo del norte del país en la UEFA Champions League.

Nico Paz se subió al escenario para levantar el premio de mejor jugador joven de la última edición de la Serie A. Todo ello tras un rendimiento absolutamente impresionante y que hizo que el equipo de Cesc Fàbregas pagase al Real Madrid más de 60 millones de euros para quedarse con la totalidad de su ficha. Durante la última temporada y con apenas 21 años sumó 13 goles y 7 asistencias en 40 partidos. Es la bandera de un equipo que trasciende sus propias fronteras.

La gala mencionada es distinta al resto. En esta los propios jugadores del campeonato italiano eligen a los mejores futbolistas de la temporada. Se hizo público cómo Luka Modrić desde el AC Milan no eligió al argentino como mejor jugador joven, sino justamente como el mejor futbolista de los últimos 38 partidos del Calcio. Ambos comparten un lugar dentro del 11 ideal de la última temporada.

Svilar; Palestra, Akanji, Bastoni, Dimarco; Çalhanoğlu, Modrić, McTominay; Lautaro, Malen y Nico Paz. Este es el equipo ideal de la Serie A 2025/2026 que fue elegido por los propios jugadores. No nos olvidemos de que tanto el argentino como el croata fueron compañeros en sus últimos coletazos por el Real Madrid. Incluso en el año 2024 se dieron el gusto de ganar la más reciente edición de la UEFA Champions League levantada por los merengues.

Modric y Nico Paz, parte del último Real Madrid campeón de Champions: GETTY

Paz ya empezó la temporada nuevamente con el Como. De momento suma dos partidos en un equipo que marcha octavo en el campeonato después de un empate y una victoria. Jugará este viernes como visitante frente al Genoa antes de empezar su participación en la UEFA Champions League recibiendo el próximo 10 de septiembre al Leipzig de Alemania como local. Nico fue elegido mejor jugador joven del calcio 2025/2026.

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Nico Paz elogió a Messi

En tiempos donde muchos piden que sea justamente el heredero del rosarino, Nico Paz se deshizo en elogios ante la figura de Lionel Andrés Messi después de su retiro de la Selección Argentina. Dentro de algunas semanas se vendrá la primera fecha FIFA sin el rosarino en más de 20 años y muchos se preguntan quién tomará la camiseta número 10. El ex Real Madrid hará parte de los convocados.

“Lo de Messi es triste porque es el mejor jugador de la historia, uno de mis ídolos. Para mí fue bellísimo poder jugar y hacer mi debut con él en el campo”, reflexiones de Nico ante la noticia que recorre el mundo desde hace varias jornadas. Compartieron las últimas dos temporadas en una selección que, de la mano de Lionel Scaloni, tendrá que reinventarse como nunca.

Datos claves

Nico Paz fue galardonado como mejor jugador joven en la Gran Gala del Calcio .

fue galardonado como mejor jugador joven en la . Luka Modrić eligió a Nico Paz como el mejor futbolista de la Serie A .

eligió a como el mejor futbolista de la . El mediocampista Nico Paz lamentó el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.