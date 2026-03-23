Matías Almeyda fue despedido del Sevilla este lunes. La derrota que sufrió de local frente a Valencia (0-2) el sábado por la noche fue el desencadenante de la decisión que tomaron los dirigentes. Si bien el equipo se mantiene fuera de la zona de descenso, tres puntos por encima de Mallorca, lleva cuatro fechas sin ganar dentro de una campaña irregular que lo ubica en el 15° puesto de LaLiga.

“Temer, no temo. Está dentro de las posibilidades y si es necesario hacerlo para que esto mejore… Ya lo saben eso, no doy muchas vueltas”, fue la respuesta del propio Almeyda cuando le consultaron en la conferencia de prensa posterior a la derrota ante Valencia si tenía temor de que fuera despedido.

Durante el domingo ya se empezó a rumorear que la directiva de Sevilla había tomado la decisión de rescindir el contrato del Pelado, que había firmado en julio pasado por tres temporadas. Y la confirmación oficial llegó este lunes: “Matías Almeyda ha sido destituido como entrenador. El Sevilla FC desea agradecer el trabajo de Matías Almeyda y su equipo en estos meses y le desea la mejor de las suertes en sus próximos retos profesionales.”, detalló el club en un comunicado.

Se reduce la presencia de técnicos argentinos en España

Los entrenadores argentinos tienen un gran protagonismo en LaLiga. Si bien, lógicamente, los españoles son mayoría, luego en cantidad están los DTs de Argentina. Sin embargo, en marzo hubo varios movimientos y ahora sólo se mantienen dos en sus cargos: Diego Simeone en Atlético de Madrid y Martín Demichelis en Mallorca.

La salida de Almeyda se produce apenas tres semanas después de la renuncia de Eduardo Coudet en Alavés para asumir en River, en lo que son las últimas dos bajas de técnicos argentinos en España. Casi al mismo tiempo que se producía la salida de Chacho, en Palma de Mallorca asumía Micho con la difícil tarea de tratar de mantener en Primera al equipo: por ahora sumó una victoria, un empate y una derrota.

El ex DT de River y Rayados, el último entrenador argentino en sumarse al fútbol español. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

Por otro lado, el caso del Cholo Simeone es el otro extremo: en el fútbol español, es el entrenador más antiguo en el cargo, ya que se mantiene en el banco de Atlético de Madrid desde diciembre de 2011. Un caso extraordinario no sólo en España sino a nivel mundial: sólo lo supera Frank Schmidt, del FC Heidenheim alemán, quien comenzó su tarea en septiembre de 2007 y aún sigue en su puesto.

Todos los técnicos de LaLiga

España (11)

Álvaro Arbeloa (Real Madrid)

(Real Madrid) Carlos Corberán (Valencia CF)

(Valencia CF) Claudio Giráldez (Celta de Vigo)

(Celta de Vigo) Eder Sarabia (Elche CF)

(Elche CF) Ernesto Valverde (Athletic Club)

(Athletic Club) Íñigo Pérez (Rayo Vallecano)

(Rayo Vallecano) José Bordalás (Getafe CF)

(Getafe CF) Manolo González (Espanyol)

(Espanyol) Marcelino García Toral (Villarreal CF)

(Villarreal CF) Míchel Sánchez (Girona FC)

(Girona FC) Quique Sánchez Flores (Alavés)

Argentina (2)

Diego Simeone (Atlético de Madrid)

(Atlético de Madrid) Martín Demichelis (RCD Mallorca)

(RCD Mallorca) Matías Almeyda * (sale de Sevilla FC)

Publicidad

Publicidad

Alemania (1)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Chile (1)

Manuel Pellegrini (Real Betis)

Estados Unidos (1)

Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad)

Publicidad

Publicidad

Italia (1)

Alessio Lisci (CA Osasuna)

Portugal (1)

Luís Castro (Levante UD)

Uruguay (1)

Guillermo Almada (Real Oviedo)

Publicidad

Publicidad

La campaña de Almeyda en Sevilla

Desde que asumió en Sevilla al inicio de la temporada 25/26, Almeyda supo que el desafío sería el de mantener al equipo en Primera División. Más allá de haber sumado algunos refuerzos como el caso de Alexis Sánchez, contaba con un plantel limitado y eso se reflejó en el juego y los resultados.

En LaLiga sumó 31 puntos producto de 8 triunfos, 7 empates y 14 derrotas. Mientras que en la Copa del Rey logró avanzar dos fases y cayó en dieciseisavos de final frente a Alavés.

El Pelado no pudo estar en el banco en los últimos partidos porque recibió cinco fechas de suspensión tras ser expulsado frente a Alavés. (Foto: Getty)

Publicidad

Publicidad

Tabla de posiciones de LaLiga

Datos clave

Matías Almeyda fue despedido del Sevilla . Su último partido fue la derrota 0-2 contra el Valencia.

fue despedido del . Su último partido fue la derrota 0-2 contra el Valencia. Diego Simeone y Martín Demichelis son los únicos dos entrenadores argentinos que quedan en LaLiga .

y son los únicos dos entrenadores argentinos que quedan en . El técnico Diego Simeone lidera al Atlético de Madrid desde diciembre de 2011 en España.

ver también Mientras Cristiano Ronaldo pagó 25 millones por Almería, esto pondría Sergio Ramos para comprar a Sevilla