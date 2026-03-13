En España destacan “el método Demichelis” para salvar al Mallorca del descenso

Martín Demichelis fue el elegido por el Mallorca para intentar salvar una temporada de auténtica pesadilla. Tras la salida de Jagoba Arrasate, los bermellones se pusieron en manos del argentino para un campeonato de 12 fechas donde se pretende evitar el descenso a la segunda categoría del fútbol español. Por la Península Ibérica elogian su método, hablando de un entrenador que en apenas dos semanas ha cambiado la tendencia. Vienen curvas en las siguientes jornadas.

Por Diario MARCA le dedican líneas y párrafos al entrenador argentino. Se habla de una estrategia que llegó para intentar aumentar la confianza del plantel y que ha tomado diferentes decisiones que empiezan a dejar sus primeros resultados. Ser cercano con los jugadores, proponer un equipo que sea protagonista, el aumento de las cargas físicas en los entrenamientos e incluso sesiones dobles son parte de un cóctel que recibe elogios en España. Trabajo, trabajo y trabajo: la única receta para salvarse.

El debut de Demichelis se dio el pasado 7 de marzo frente a Osasuna como visitante. El Mallorca salvó el 2-2 sobre la bocina para llegar a un total de 25 puntos cuando restan todavía 11 fechas. En este momento ocupan la posición número 18 en la tabla, superados por conjuntos que, como Elche o Deportivo Alavés, apenas tienen dos puntos más que el equipo de las islas. Elogian en España su método para intentar salvar la temporada y, por encima de todo, para levantar a un equipo que anímicamente venía más que fracturado en el final de la era Arrasate.

“De aquí para adelante comienza un torneo de 12 jornadas. Treinta y seis puntos en juego son muchísimos. Desde mañana arrancamos con portería a cero y ojalá, después de 90 minutos, terminemos con portería a cero”. Fue la declaración estrella de Demichelis horas antes del debut con Osasuna. Ahora restan 11 fechas para intentar evitar el descenso de un histórico del fútbol español; uno que solamente 23 años atrás incluso llegaba a ganar una Copa del Rey. En menos de 15 días, el argentino ya genera elogios en la prensa.

Mallorca se juega su permanencia en primera hasta finales de mayo: GETTY

Se vienen semanas claves. El Mallorca recibirá al Espanyol el domingo. Tras ello, visitará al Elche para luego ser local frente al Real Madrid. Rayo Vallecano, Valencia, Alavés, Girona, Villarreal, Getafe, Levante y finalmente Oviedo, el próximo 4 de mayo, es el camino que le queda al proyecto para buscar la salvación. El ex-River firmó hasta finales de campaña, con opción de extender todo 12 meses más.

