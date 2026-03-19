Mientras Cristiano Ronaldo pagó 25 millones por Almería, esto pondría Sergio Ramos para comprar a Sevilla

Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos ya piensan en los próximos pasos de su vida. Dos mitos de la historia reciente del Real Madrid que se han pasado al mundo de las inversiones en clubes. Mientras el portugués pagó cerca de 25 millones de euros por la compra del Almería, esta sería la oferta que realizaría el exdefensor central para adquirir al Sevilla Fútbol Club.

En las últimas jornadas se confirmaba que Cristiano Ronaldo y su grupo inversor, CR7 Sports Investments, compraban el 25 % del Almería. Si bien las cifras de dicha operación no han trascendido, se calcula que hablamos de una operación entre los 25 y los 40 millones de euros. Todo esto si nos basamos únicamente en la valoración que el club tiene en diferentes estamentos financieros como Deloitte. Es el aproximado más amable que puede hacerse ahora mismo.

En cuanto al Sevilla y Sergio Ramos se refiere, la película es más ostentosa. El exdefensor del club hispalense es la cara visible del fondo Five Eleven Capital. Están dispuestos a quedarse con el club por sumas entre los 400 y 450 millones de euros según fuentes como MARCA o AS. Todo esto pensando en el final de una presente temporada donde el equipo de Matías Almeyda lucha por no tener problemas en la parte baja de la clasificación. Sería el tercer ciclo del camero en una entidad marcada en su corazón.

La operación para comprar al Sevilla es una urgencia. Hablamos de un club en ascenso a lo largo de los últimos 25 años y al que sus últimas malas campañas en lo deportivo pasaron factura en todos los sentidos. En cuanto a su economía se refiere, se construyeron plantillas para jugar la Champions League que ni mucho menos acabaron consiguiendo la clasificación y que no generaron el valor de reventa esperado. Urge dinero e igualmente un ícono que una a las masas en una entidad dividida a nivel político como social por sus últimas directivas.

Un 25% del Almería ya es propiedad de Cristiano Ronaldo: GETTY

Mientras la oferta de Cristiano Ronaldo para quedarse con el 25 % del Almería ya es una realidad, se espera que la que realice Sergio Ramos como cara visible del grupo Five Eleven Capital pretenda quedarse con el 100 % del club. Se vienen semanas clave para entender en qué cifra puede quedar la operación e igualmente si hay una voluntad real de la actual directiva del rey de la Europa League por desprenderse de su mayor activo financiero.

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La ley que impide a Cristiano Ronaldo jugar con Almería

Imaginémonos que tanto Cristiano Ronaldo como Sergio Ramos quisieran jugar en sus nuevos equipos. La realidad es que la normativa se los niega y gracias a Gerard Piqué. El exdefensor del Barcelona participó en acuerdos económicos a modo de intermediario entre la Federación Española y Arabia Saudita para que el torneo se disputase en Oriente Medio. Se entiende que por entonces se trataba de un conflicto de intereses y, a partir de ahí, la normativa cambió.

Desde entonces, la Ley del Deporte en España deja en claro que un futbolista activo no podrá tener ningún rol comercial extra ligado a su club. Es por esto que en tiempos donde todavía piensan en seguir compitiendo, ni Cristiano Ronaldo en el Almería ni Sergio Ramos en el Sevilla podrían participar en el césped mientras mantengan las acciones del club en su bolsillo.

Datos claves

Cristiano Ronaldo compró el 25 % del Almería por una cifra estimada entre 25 y 40 millones.

compró el por una cifra estimada entre 25 y 40 millones. Sergio Ramos lidera una oferta de 450 millones de euros para adquirir el Sevilla Fútbol Club.

lidera una oferta de para adquirir el Sevilla Fútbol Club. La Ley del Deporte impide que ambos futbolistas jueguen profesionalmente en clubes de su propiedad.

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