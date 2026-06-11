Mientras Luis Díaz gana 14 millones, el salario del colombo-mexicano Julián Quiñones

Y Colombia dijo presente en el partido inaugural del Mundial 2026, pero no como todos suponen. El delantero colombo-mexicano Julián Quiñones marcó el primer gol del torneo, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que cobra la estrella de la selección colombiana, Luis Díaz.

A México solo le duraron nueve minutos los nervios de debutar como local. Sudáfrica se equivocó en salida, Erik Lira presionó y le dejó el balón servido a Quiñones. El atacante condujó en velocidad, abrió el pie y marcó el gol primer gol del Mundial 2026 para justificar el salario millonario que recibe en el Al Qadsiah de Arabia Saudita.

Luis Díaz es la gran figura de la Selección Colombia para el Mundial 2026. Llega con un nivel superlativo que lo llevó a tener 49 contribuciones de gol con Bayern Múnich en la temporada 2025-26: 26 goles y 23 asistencias. Juega en Europa, pero… ¿Gana más de lo que percibe Julián Quiñones en Arabia Saudita?

La diferencia abismal de salarios entre Luis Díaz y Julián Quiñones

Julián Quiñones y Luis Díaz jugarán el Mundial 2026. (Foto: Getty Images)

Según el portal experto ‘Capology’, Luis Díaz tiene un salario bruto al año de 14 millones de euros en el Bayern Múnich. Esto quiere decir que ‘Lucho’ gana 10.2 millones más que Julián Quiñones, ya que el colombo-mexicano percibe un salario de 3.8 millones de euros (unos 4.5 millones de dólares) en el Al Qadsiah, de acuerdo al portal del canal ‘TV Azteca’.

El próximo partido de Julián Quiñones y Luis Díaz en el Mundial 2026

Mientras Luis Díaz y la Selección Colombia debutan en el Mundial 2026 ante Uzbekistán el miércoles 17 de junio a las 9:00 P.M, el segundo partido de Julian Quiñones con México tras la victoria 2-0 a Sudáfrica será contra Corea del Sur el jueves 18 del mismo mes a las 8:00 P.M. (hora colombiana).

Publicidad

Encuesta¿En dónde juega Julián Quiñones? ¿En dónde juega Julián Quiñones? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen