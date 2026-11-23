La baja de Doue o Kvaratskhelia obliga a incorporar en enero. Ya surgen nombres a la espera de saber si se suma Luis Díaz.

La victoria frente al Niza por 3 a 2 le sale más que cara al Paris Saint-Germain. Désiré Doué se ha roto el ligamento cruzado de su rodilla y se une a Kvaratskhelia como las grandes bajas del vigente bicampeón de Europa para la segunda parte de la temporada. En Francia no dudan de que el equipo de Luis Enrique va a reforzarse y ya aparecen los primeros nombres. Veremos si se suma Luis Díaz a lo largo de las próximas jornadas.

Le Parisien sentencia que tanto el entrenador del Paris Saint-Germain como el director deportivo Luís Campos empiezan a mirar al mercado de fichajes. Se tienen cinco nombres ya apuntados sobre la mesa para intentar sumar nuevas cartas a un equipo que defiende el bicampeonato de la UEFA Champions League a partir de enero. No se espera que ninguno de los extremos lesionados pueda regresar antes de que termine la campaña.

Las primeras informaciones apuntan desde Portugal a Gianluca Prestianni. El extremo izquierdo de la Selección Argentina aparecería en el radar del Paris Saint-Germain según deja en claro CNN Portugal. No es ni mucho menos el único nombre que se maneja en este momento, a la espera de un mercado en enero donde el rey del fútbol francés va a invertir dinero en su plantilla.

Medios como RMC Sport postulan a nombres como Ibrahim Maza, Saïd El Mala, Paris Brunner o Abde. Todas estas serían operaciones mucho más baratas de lo que podría costarle el jugador del Benfica a Luis Enrique. Este no descartó a lo largo de las últimas horas incorporar nuevos futbolistas de manera oficial: “Siempre estamos abiertos a todas las posibilidades en el mercado, pero no será por un jugador lesionado. Superaremos esto como equipo”.

Prestianni, otro nombre que ya suena para llegar al PSG: GETTY

En medio de todas estas opciones aparece también la hoja de vida de Luis Díaz. Un hombre relacionado con el Paris Saint-Germain a lo largo de las últimas semanas producto de las graves lesiones en la delantera de Luis Enrique. En medio también de una plaga de bajas en el equipo alemán, veremos cómo evolucionan las intenciones del vigente bicampeón de Europa de cara al mercado de enero. Fichajes habrá prácticamente de manera asegurada según las informaciones de Le Parisien.

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Luis Díaz, listo para volver a jugar

El colombiano es baja desde el 20 de octubre tras su lesión frente al Arsenal. No estuvo en el empate frente a Colonia, pero dejó en claro a lo largo de las últimas horas que se encuentra ya con el alta tanto médica como deportiva. Se espera que el Bayern Múnich pueda utilizarlo en el partido de Champions League de esta semana frente al Lille.

“Me siento muy bien ahora mismo. Estaremos de vuelta próximamente, no sé si este partido que viene. Estoy muy feliz de estar disponible para el equipo. Quiero jugar ya, estoy ansioso por jugar”, fueron las palabras de Luis Díaz en un evento del Bayern de Múnich. En medio de toda la trama alrededor de Harry Kane y Jamal Musiala, por el sur de Alemania se necesitan como nunca sus goles.

Datos claves

El PSG busca extremos tras las graves lesiones de Doué y Kvaratskhelia .

busca extremos tras las graves lesiones de y . Prestianni , Abde y Brunner lideran la lista de posibles fichajes para enero.

, y lideran la lista de posibles fichajes para enero. Luis Díaz ya recibió el alta médica en el Bayern y apunta al duelo ante el Lille.