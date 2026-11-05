París Brunner es la sensación del Mónaco. Desde Falcao no se veía un delantero con estos registros en El Principado.

El recuerdo de Radamel Falcao García por la ciudad de Mónaco es absolutamente imborrable. Hablamos del último capitán del equipo del Principado en ganar el título de la Primera División francesa. También de un líder positivo en todos los sentidos que ha marcado la carrera de grandes figuras como Kylian Mbappé o Lautaro Martínez. En el Estadio Luis II parecen haber encontrado años después a su sucesor.

Paris Brunner es la gran sensación del equipo de Filipe Luís. Un delantero cargado de potencia que ha sido vital para que el conjunto del Principado haya ganado 6 de sus primeros 7 encuentros oficiales de la temporada. El atacante de 20 años ha comenzado la campaña con un total de 8 goles en 11 partidos que no se veían desde los tiempos de Radamel Falcao García. Algunos incluso ya lo comparan por su velocidad con la figura de Kylian Mbappé.

Y como lo hizo el delantero del Real Madrid en su día por el Principado, Paris Brunner utiliza la número 29 en su espalda. Promedió un total de 0,69 goles por cada 90 minutos. Es el segundo jugador en marcar 6 o más goles en sus primeras 7 apariciones con el equipo del Principado desde que Falcao lo hiciese a inicios de los meses de agosto y septiembre del año 2017.

Pero el camino para conseguir que Paris Brunner haga olvidar el nombre del cafetero en Mónaco después de casi 10 años no ha sido sencillo. En el 2023 el delantero impresionó a todo el planeta después de ser campeón de Europa y del mundo de la mano de la selección alemana. Fue elegido MVP de ambos torneos mientras diferentes problemas de indisciplina opacaban su rendimiento en las inferiores de un Borussia Dortmund donde en octubre de 2023 fue suspendido. Tuvo que hacer hasta trabajos sociales para conseguir el perdón de un club donde la paciencia terminó de romperse en el verano del año 2024.

Brunner ya iguala los récords de Falcao en Mónaco: GETTY

Tras esto Paris Brunner se marcharía al Círculo de Brujas de Bélgica. Ganaría experiencia y como él mismo lo ha reconocido madurez en cuanto a su vida personal se refiere. La temporada pasada tuvo sus primeros minutos con un Mónaco donde solamente era cuestión de tiempo que su calidad empezase a impresionar. Los 8 goles de esta campaña, donde también aparecen tantos en competiciones europeas como la Conference League, han hecho que muchos ya le comparen con la figura de Radamel Falcao García en el Estadio Luis II de Mónaco.

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Falcao, el mentor de Mbappé en Mónaco

Fueron el ataque del equipo del Principado durante las temporadas entre 2016 y 2018. Mbappé y Falcao conformaron una delantera que llegó a anotar 57 goles en aquella campaña donde Mónaco se llevaría el título de la Liga y donde pisaría incluso las semifinales de la Champions League. El actual delantero del Real Madrid define al colombiano como una figura vital en su desarrollo: “Soy el jugador con más suerte del equipo porque empecé mi carrera jugando al lado de un goleador como Radamel”.

“Él ha escrito su historia en el fútbol, y jugó en los mejores clubes como Porto y Atlético de Madrid. Ha marcado una gran cantidad de goles. Tuvo dificultades en su tiempo en Inglaterra, pero mostró una gran fortaleza mental renaciendo futbolísticamente”, algunos de los elogios que Kylian le ha dedicado al Tigre a lo largo de los últimos años.

Datos claves

Paris Brunner registra 8 goles en 11 partidos con el AS Mónaco.

registra con el AS Mónaco. Paris Brunner igualó el inicio anotador de Radamel Falcao García en 2017 .

igualó el inicio anotador de en . Kylian Mbappé destacó a Falcao García como su gran mentor en Mónaco.