Mientras Néstor Lorenzo gana 2.4 millones en Colombia, el salario de Zinedine Zidane en Francia

Conoce cuál es el salario de Zinedine Zidane en Francia en comparación con los 2.4 millones que gana Néstor Lorenzo en Colombia.

Zinedine Zidane vuelve a dirigir en el mundo del fútbol. En la jornada del 28 de julio fue presentado como nuevo entrenador de la Selección de Francia, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que Néstor Lorenzo gana en la Selección Colombia.

Francia se iba consolidando en el Mundial 2026 como el gran candidato a ganar el título de la Copa del Mundo, pero terminó siendo claramente superado por España en semifinal. La derrota 4-6 contra Inglaterra en el partido por el tercer puesto representó el último encuentro del técnico Didier Deschamps, quien ya había anticipado su salida tras 14 años en el cargo.

La Selección Colombia le apostó a la continuidad de Néstor Lorenzo a pesar de que no logró clasificar a los cuartos de final del Mundial por caer 4-3 ante Suiza en penales. A la espera de saber si le aumentaron el salario, la diferencia con el sueldo de Zinedine Zidane no es tan grande como se esperaba.

La diferencia de salarios entre Néstor Lorenzo y Zinedine Zidane que nadie esperaba

Néstor Lorenzo y Zinedine Zidane. (Foto: Getty Images)

La diferencia es de más de 1.6 millones de dólares. Mientras Lorenzo tiene un salario de 2.4 milones de dólares anuales como DT de la Selección Colombia, reportes del canal ‘RMC Sport’ señalaron que Zidane tiene un sueldo de 3.6 millones de euros por año. Unos 4 millones de dólares, aproximadamente.

La confesión de Zinedine Zidane que sorprendió a todos

“Un sueño hecho realidad. Durante los cuatro o cinco años que estuve alejado del fútbol francés, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque es lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Lo sé desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando”, confesó Zinedine Zidane en su primera conferencia de prensa como técnico de la Selección de Francia.

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