10 frases de Lionel Messi para recordar a su papá Jorge toda la eternidad

¡Un amor e historia para la eternidad! Las 10 frases de Lionel Messi para rendirle un homenaje al legado de su papá Jorge. ¡Míralas aquí!

Como bien lo dijo el entrenador Matías Almeyda, “más allá de que no tengo contacto con Messi, pero el dolor llega como cuando se muere el padre de mi mejor amigo o cualquiera“. El fallecimiento de Jorge Messi le tocó las fibras a todo el mundo del fútbol, así que BOLAVIP decidió hacerle un homenaje con las 10 frases de Leo para recordarlo toda la eternidad.

Jorge Messi fue el fiel ejemplo de todo lo que un padre está dispuesto hacer para que un hijo cumpla sus sueños. El capitán de la Selección Argentina nunca se guardó una palabra para reconocer el esfuerzo de su papá que lo llevó a ser reconocido por la mayoría como el mejor jugador de la historia del fútbol.

El ‘Sanatorio Centro‘ publicó un comunicado oficial el sábado 8 de agosto en el que confirmaron que “a través de su Director Médico, cumple con el penoso deber de informar el fallecimiento del paciente Jorge Messi, de 68 años de edad, ocurrido en el día de la fecha, a las 02:00 hs. Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias“.

10 frases de Messi para recordar a su papá Jorge toda la eternidad

Jorge y Lionel Messi. (Foto: Imago)

“Mi papá se levantaba a las 4 de la mañana para trabajar. Volvía por la tarde y me llevaba a entrenar”. “Hacía cualquier cosa para que tuviera unos botines y una pelota“. “Cuando él trabajaba hasta las 9 de la noche, nos veíamos poco, pero el tiempo que estabamos lo disfrutaba mucho. Siempre le esperaba para poder abrazarle“. “Veía todo el sacrificio que hacía él para que nunca nos falte nada, que nunca nos faltó nada gracias a Dios y a él“. “Siempre necesite como la opinión de mi viejo desde chiquito. Terminaba un partido y le preguntaba a él cual quier cosa”. “Mi viejo se levantaba a las 4 de la mañana y volvía a las 9 de la noche para cenar practicamente todos los días. Entonces, nos veíamos poco y cuando nos veíamos me disfrutaba, no me cagaba a pedo nunca”. “El respeto, el trabajo, la humildad… Intento inculcar a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito; soy como soy por lo que aprendí en mi casa y de mi viejo“. “Mi viejo me ayudó muchísimo. Es muy crítico conmigo, eso hizo que siempre yo quiera superarme. Jugaba un partidazo y me decía ‘te comiste una’, me jugaba con eso”. “Decían que él y yo armábamos la Selección, que ponía jugadores… Lo metieron en el medio de muchísimas cosas que nada que ver. Una cosa es que lo digan de mí, pero ¿de mi viejo? Realmente la que sufre es la familia.” “Te amo, te amo”, tras el hatrick contra Argelia en el debut del Mundial 2026

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En síntesis

Jorge Messi , padre de Lionel Messi , falleció a los 68 años de edad.

, padre de , falleció a los de edad. Lionel Messi contó que su padre se levantaba a las 4 de la mañana .

contó que su padre se levantaba a las . Leo Messi reconoció que las críticas de su padre lo motivaron siempre a superarse.