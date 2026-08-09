El homenaje de Casemiro para Leo y Jorge Messi que casi nadie vio en la derrota de Inter Miami

¡Respeto entre leyendas! El gesto imperceptible de Casemiro para acompañar en su dolor a Leo Messi por la muerte de su padre. ¡Míralo!

El mundo del fútbol y todo aquel que ha visto algo sobre Lionel Messi se conmovió con la noticia. Falleció Jorge Messi, el padre del ’10’, y Casemiro tuvo un gesto durante la derrota de Inter Miami 1-2 contra Monterrey que casi nadie vio. ¡Llegó a más de un millón de reproducciones!

La jornada del sábado 8 agosto inició con la noticia que el papá de Messi falleció a las 2:00 A.M. Tenía 68 años. Como era de esperarse, Leo no hizo parte del partido por la segunda fecha de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, sus compañeros y aficionados lo tuvieron muy presente.

No solo los carteles con el mensaje ‘Fuerza Leo’ se hicieron presente en el estadio Nu, Rodrigo de Paul se quitó la camiseta para celebrar el 1-0 de Inter Miami y tenía la camiseta de Lionel Messi. El volante la mostró al público y ahí llegó el gesto viral Casemiro.

El homenaje de Casemiro para Leo y Jorge Messi con millones de reproducciones

Rodrigo de Paul y Casemiro. (Foto: Getty Images)

Cuando parecía que el gesto de De Paul para Lionel Messi se estaba acabando, Casemiro se acercó a volante argentino, golpeó el apellido de Messi y estiró dos veces la camiseta con el ’10’ del argentino para que terminara de quedar claro el homenaje para Leo y toda la familia del jugador argentino tras el fallecimiento de Jorge Messi. ¡Video!

Casemiro faz questão de puxar a camisa que De Paul está usando pra enfatizar a homenagem ao Messi.



Que equipe foda ❤️‍🩹 pic.twitter.com/8Yxi9kZ1o6 — Inter Miami Zone (@InterMiamiZone) August 9, 2026

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¿Juega Messi? El próximo partido de Inter Miami es…

Messi viajó a Rosario, Argentina, para asistir el domingo 9 de agosto al funeral de su padre. No hay certeza de cuándo regresará a Estados Unidos, seguramente se tomará unos días para estar con su familia, así que es muy poco probable que juegue en el partido Inter Miami vs. Club León del miércoles 12 de agosto a las 19:30 ET (20:30 ARG) por la tercera fecha de la Leagues Cup 2026.

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