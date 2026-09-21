Cristiano Ronaldo le dijo adiós a un récord que tenía hace 17 meses por culpa de Messi

Le duró año y medio la corona. Descubre el histórico récord que Cristiano Ronaldo perdió a manos de Lionel Messi tras su último partido.

La historia del fútbol y Lionel Messi tiene un pacto sagrado que, por ahora, no se acaba. Todo lo contrario, se renueva cada vez más y, en esta ocasión, el perjudicado fue Cristiano Ronaldo con el récord que le quitó el ’10’ argentino. CR7 lo tenía hace 17 meses.

Todo se concretó en el empate 2-2 entre Inter Miami y San Diego FC del 20 de septiembre. Trasncurría el minuto 24 del primer tiempo cuando Messi levantó un balón desde el costado derecho y la pelota llevaba tanto veneno que el arquero Carlos dos Santos no pudo hacer nada pensando que alguien iba a cabecear el cobro de Leo.

Lionel Messi no solo quedó a tan solo tres goles de tiro libre del récord mundial que solo tiene un jugador brasileño, también llegó a los 930 goles como profesional, y Cristiano Ronaldo dijo presente al decirle adiós a una histórica marca que tenía hace 17 meses.

Cristiano Ronaldo le dice adiós a un récord por culpa de Messi

Cristiano Ronaldo y Messi. (Foto: Getty)

Hasta el 20 de septiembre de 2026, Cristiano Ronaldo era el jugador que más rápido y joven había llegado a 930 goles al haberlo hecho con 40 años y 58 días en 1.272 partidos. Leo Messi lo acaba de hacer con 39 años y 88 días en 1.176 encuentros.

El gol 1️⃣0️⃣1️⃣ de Leo Messi vistiendo la camiseta de @InterMiamiCF.



Golazo del 🐐🇦🇷 desde tiro libre: disparo contundente con curva/efecto incluido. pic.twitter.com/UDUWwPyn14 — MLS Español (@MLSes) September 20, 2026

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El próximo partido de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

Mientras Cristiano Ronaldo tendrá su próximo partido cuando Portugal enfrente a Gales el jueves 24 de septiembre a las 14:45 ET por la primera fecha de la Liga de Naciones, Messi volverá jugar cuando Inter Miami visite a Columbus Crew el domingo 27 de septiembre a las 19:00 ET.

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En síntesis