Messi acaba la ilusión del FC Barcelona con una sola palabra: La noticia que le dio

¡Golpe duro para el barcelonismo! Messi le apagó la ilusión al FC Barcelona con una sola palabra. ¡Entérate qué dijo!

Cada vez parece más difícil que Lionel Messi regrese al FC Barcelona para retirarse en el equipo de sus amores, y ante el escenario que está trsiteza pueda empezar a hacerse más llevadera con un representante de su legado, llegó la noticia del ’10’ que, por ahora, le acabó la ilusión al Barça con una sola palabra.

El FC Barcelona anunció el 5 de agosto de 2021 que Messi se iba del equipo luego de 21 años en los que registró 672 goles, 305 asistencias y 35 títulos oficiales en 778 partidos. ¿Fue lo último del ’10’ en el equipo español? Se empezó a instalar la narrativa que había cierta posibilidad de que su legado volviera de una manera diferente, pero…

Leo Messi volvió a ser titular en Inter Miami luego de regresar de la final del Mundial 2026, ya había jugado 37 minutos ante Columbus Crew en la MLS, y en la previa al partido contra Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026 le dio una mala noticia al Barcelona.

La mala noticia que Messi le dio al Barça con tan solo una palabra

Thiago y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

Según el medio ‘Dosis Futbolera’, Thiago Messi, el hijo mayor de Leo, tendría grandes posibilidades de unirse al equipo sub-14 del FC Barcelona para comenzar a escribir una historia en ‘La Masia’. El narrador Bruno Vain le preguntó sobre esta noticia al mismo ’10’ argentino y llegó una sola palabra que acabó con la ilusión: “Naaa”.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Lionel Messi en Inter Miami?

Con la noticia que, por ahora, el legado de Messi en el FC Barcelona no se sigue ampliando con alguno de sus hijos, parece cada vez más complicado que Leo se retire en el Barça. Tiene contrato con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028 y tendrá 41 años al finalizar ese vínculo.

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