Pese a ser inglés, así reaccionó David Beckham al retiro de Messi de la Selección Argentina

Dejó de lado la histórica rivalidad. Descubre la emotiva reacción de David Beckham tras confirmarse el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina.

De un momento a otro apareció la publicacion de Lionel Messi que casi nadie el mundo quería. El ’10’ argentino anunció que se retira de la Selección Argentina y David Beckham, a pesar de ser inglés, no dudó en publicar una reacción que ya supera los 40.000 ‘Me Gusta’.

La relación entre los hinchas de Argentina e Inglaterra sigue con gran tensión deportiva luego de que algunos jugadores argentinos festejaran la victoria contra la selección inglesa en semifinales del Mundial 2026 con una bandera relacionada al conflicto político por la Islas Malvinas. Beckham se apartó de esto con el anuncio de Leo Messi.

“Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del fútbol”, fue parte de la publicación de Lionel Messi que hizo reaccionar a David Beckham.

La reacción de David Beckham al retiro de Messi de la Selección Argentina

David Beckham y Leo Messi. (Foto: Getty Images)

Al ver que Messi anunció que se retira de la Selección Argentina luego de 20 años, Beckham decidió reaccionar con tres emojis de corazón que tenían los colores de la bandera de Argentina. Sin usar una sola palabra, uno de los dueños de Inter Miami tuvo más de 42.000 ‘Me Gusta’ en tres horas.

Reacción de Beckham al post de Messi. (Foto Instagram / @leomessi)

Publicidad

La confesión de Lionel Messi sobre su anuncio de retiro de la Selección Argentina

Luego de afirmar que le “queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más)“, Lionel Messi confesó que “estas palabras las escribí el 21 de julio, dos días después de la final. Hoy (31 de agosto) después de lo de mi papá, estoy más convencido que antes”.

Encuesta¿Cuántas palabras usó David Beckham para reaccionar al retiro de Messi de la Selección Argentina? ¿Cuántas palabras usó David Beckham para reaccionar al retiro de Messi de la Selección Argentina? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave