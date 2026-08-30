Con más de 2.6 millones de vistas, De Paul demostró por qué Alexis Sánchez se fue a jugar a la MLS

Conoce el video viral de Rodrigo De Paul y Alexis Sánchez que supera las 2.6 millones de reproducciones. El chileno quedó mal parado.

El 11 de agosto de 2026 una nueva estrella sudamericana llegó a la MLS. CF Montréal presentó a Alexis Sanchéz y tan solo en el tercer partido en el que vio minutos quedó mal parado en una jugada con Rodrigo De Paul que llegó a más de 2.6 millones de reproducciones.

“Quiero poner mi experiencia al servicio del equipo para lograr nuestros objetivos y compartir grandes momentos con nuestra afición”, dijo Sánchez a su llegada a la MLS. El extremo chileno venía de jugar durante 18 temporadas en Europa y… ¿El nivel empezó a declinar?

Con 11 minutos en la victoria 2-1 ante Columbus Crew, CF Montréal no ganaba desde principio de mayo, y 28 minutos en el empate 2-2 con Los Angeles Galaxy, Alexis Sánchez saltó a la cancha del estadio Nu para enfenter al Inter Miami de Messi y no le fue nada bien. Perdieron 7-1 y quedó mal parado en una jugada viral.

De Paul dejó mal parado a Alexis Sánchez con más de 2.6 millones de vistas

Sánchez y De Paul en la MLS. (Foto: X / @SC_ESPN)

CF Montréal perdía 3-1 con Inter Miami, Alexis Sánchez tenía un balón sobre el córner cuando llegó Rodrigo De Paul a pelearle la posesión. El volante de Inter Miami le puso el cuerpo, lo mandó al piso con el brazo e hizo que el delantero chileno terminara enviando la pelota fuera del campo. El video causó tanta sensación que llegó a más de 2.6 millones de vistas en la cuenta de Instagram de ‘ESPN Argentina’.

DUELO SUDAMERICANO POR LA PELOTA: Rodri De Paul y Alexis Sánchez protagonizaron este momento en lo que terminó siendo triunfo 7-1 de Inter Miami contra CF Montreal en la #MLS.



📺 @MLS on Apple TV pic.twitter.com/abcbLAbTu0 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 30, 2026

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Este es el salario de Alexis Sánchez en el CF Montréal de la MLS

El portal ‘Sports Illustrated’ no dudó y reveló que Alexis Sánchez llegó a CF Montréal con un salario anual de 803.125 dólares. El extremo, de 37 años, firmó hasta el 30 de junio de 2027 con una opción para que el equipo canadiense extienda un año más el contrato.

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