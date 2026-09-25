Seguía a Cristiano Ronaldo, jugó contra Messi en el Mundial y todo cambió: “Es imposible”

Era devoto de CR7 hasta que sufrió en carne propia al '10'. Descubre la estrella mundialista que se rindió ante Messi tras enfrentarlo en la Copa del Mundo.

Al final… ¿Todo se puso en orden? La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi tiene un capítulo imperdible con el testimonio de un jugador mundialista que seguía a CR7, jugó contra Leo y Argentina en la Copa del Mundo 2026 y todo cambió. “Es imposible”, sostuvo…

La Selección Argentina se enfrentó a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026, y cuando parecía que la ‘Albiceleste’ estaba quedando eliminada, aparecieron dos asistencias de Messi que cambiaron la historia. Un jugador inglés no pudo creer lo que presenció como testigo directo.

Morgan Rogers no solo aportó el pase gol para que Inglaterra estuviera cerca, muy cerca de llegar a la final de la Copa del Mundo 2026, también estuvo por más de 90 minutos compitiendo contra Lionel Messi y la conclusión que sacó le dio la vuelta al mundo con unas épicas declaraciones.

“Es imposible”: Seguidor de CR7 después de jugar contra Messi

Messi y Rogers en el Mundial 2026. (Foto: Getty)

“Cristiano Ronaldo es mi jugador favorito, pero jugué contra Messi en la semifinal de la Copa del Mundo. Tiene 39 años y no podía creerlo. No puedo imaginar cómo era en su mejor momento. Puedo imaginarlo en su mejor momento siendo… Absolutamente nada que puedes hacer nada. Es imposible porque lo fue prácticamente, no había nada que pudieras hacer en ese partido y tiene 39 años y acaba de retirarse del fútbol internacional. Ese fue su penúltimo partido, así que imagina lo que estaba haciendo”, confesó Rogers.

¿Quién vale más en el mercado, Lionel Messi o Morgan Rogers?

Se entiende por una diferencia de edad de 15 años… Mientras el portal ‘Transfermarkt’ valora a Leo Messi en 15 millones de euros a los 39 años, los expertos le dan un valor a Morgan Rogers de 110 millones con 24 años.

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