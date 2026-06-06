Argentina se alista para enfrentar a Honduras en el marco de la fecha FIFA de junio y no podría contar con Lionel Messi al todavía no estar al 100% en lo físico.

Argentina ultima detalles para enfrentar el día de hoy a Honduras en un nuevo amistoso internacional en la previa del Mundial 2026. Si bien el grupo de convocados trabaja bajo la atenta mirada del comando técnico liderado por Lionel Scaloni, la presencia de Lionel Messi ha sido una de las interrogantes durante los últimos días y ya se pudo conocer que aún no está al 100%.

Teniendo en cuenta que Lionel Messi llegó sentido desde Inter Miami y que en los entrenamientos con Argentina empezó haciendo trabajos diferenciados, durante las últimas horas recién pudo acoplarse al grupo de manera paralela para volver a encontrar su mejor versión física. Bueno, dicha situación no tendría por qué significar un riesgo, así que todo indica que no jugaría frente a Honduras.

🇦🇷⚽️ Messi in Aggieland 🤯



Argentina practicing at Ellis Field ahead of Saturday’s friendly vs Honduras pic.twitter.com/S4fAxG8mEx — Tyler Shaw (@TylerShawSports) June 5, 2026

Eso sí, si bien no será titular ya que la idea del comando técnico es priorizar su recuperación a de cara al debut mundialista, fue Lionel Scaloni quien el día de ayer anunció que Lionel Messi podría sumar minutos en alguno de los amistosos internacionales que disputarán. “Viene bastante bien, incluso puede sumar minutos en alguno de los amistosos. Está mejor y eso nos da tranquilidad“.

Sin Lionel Messi: el equipo titular de Argentina para enfrentar a Honduras

Lionel Messi será parte de la delegación de Argentina que enfrente a Honduras y ya dependerá del comando técnico si es que le dan minutos para que siga sumando competencia antes del inicio del Mundial 2026. Ahora, respecto al equipo titular de los actuales campeones mundiales, hay algunas novedades que hace unos momentos fueron confirmadas por el periodista Gastón Edul.

Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso; Thiago Almada y Lautaro Martínez será el 11 inicial de Argentina para medirse esta noche ante Honduras en el Estadio Kyle Field, ubicado en la ciudad de College Station del estado de Texas en los Estados Unidos.

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Argentina para jugar contra Honduras:

Musso; Giay, Otamendi, Lisandro, Tagliafico; Simeone, Palacios, Barco, Lo Celso; Almada y Lautaro. pic.twitter.com/GkTZE6H5RH — Gastón Edul (@gastonedul) June 6, 2026

¿A qué hora juegan Argentina vs. Honduras por el amistoso internacional?

18:00 | México

19:00 | Perú, Ecuador y Colombia

20:00 | Bolivia, Chile y Venezuela

20:00 | Estados Unidos (ET)

21:00 | Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay

02:00 | España

¿Dónde ver Argentina vs. Honduras por el amistoso internacional?

Argentina | TyC Sports, Telefe, mitelefe, DSports y DGO

Sudamérica | DSports y DGO

España | Movistar+, Movistar Liga de Campeones y M+ Fanzone

Estados Unidos | ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App

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