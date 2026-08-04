Se viralizó en redes sociales como Lionel Messi fue visto manejando un carro de alta gama y ahora se confirmó el precio. El astro argentino es uno de los jugadores con más fortuna acumulada en el fútbol. El capitán de la Selección de Argentina fue visto manejando un Cadillac Escalade modelo 2025.

El valor del carro de Lionel Messi tiene un valor de USD 175.000, siendo un vehículo que tiene capacidad para 7 u 8 pasajeros. Es un auto con una gran dimensión y considerado uno de los vehículos de alta gama. El 10 fue grabado por un aficionado a la salida de un centro comercial.

Este modelo de auto es muy utilizado por las celebridades y grandes deportistas en los Estados Unidos por varios motivos como la capacidad, la comodidad y hasta la velocidad que se puede tener.

Messi ahora luce muy relajado en los Estados Unidos, después de 2 meses de alta intensidad jugando la Copa del Mundo con Argentina. El capitán campeón del mundo vive en Miami y todo parece indicar que su carrera y el final de la misma será escrito en esta ciudad y país.

A lo largo de su carrera, Lionel Messi ha ido también construyendo una importante colección de autos, de acuerdo a diferentes fuentes. A lo largo de su carrera se lo ha visto en autos como el Pagani Zonda Tricolore (valuado en 4 millones de dólares) y diferentes carros de la marca Ferrari o Mercedes.

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¿Cuánto es el sueldo de Lionel Messi en el Inter Miami?

En el Inter Miami, Lionel Messi percibe un salario de 25 millones de dólares por temporada. Pero también se ha revelado que con otros acuerdos comerciales del argentino en la MLS, el jugador llegará a recibir entre 70 y 80 millones de dólares solo por su estancia en los Estados Unidos.

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