Llegó a más de 858.000 vistas: La decisión de Messi tras el primer problema con la barra de Inter Miami

Conoce cuál fue la sorpresiva decisión de Lionel Messi tras su primer problema con la barra de Inter Miami en un video viral con 858.000 vistas.

¿Y aquí qué pasó? De un momento a otro, Messi se volteó a ver el lugar donde se ubica la barra organizada de Inter Miami, ‘La Familia’, y no podía creer lo que le estaban reclamando a los jugadores. Acto seguido, se conoció cuál fue la primera decisión del ’10’ que llegó a más de 858.000 vistas.

Inter Miami viene de ganar la MLS 2025 por primera vez en su historia, y aunque no había ganado en su nuevo estadio, parecía que la armonia reinaba entre la hinchada y los jugadores. Esto no es así y una prueba se dio en la victoria ante Portland Timbers.

A pesar de que Inter Miami ganaba 2-0, la barra ‘La Familia’ empezó a cantar “jugadores respeten a la hinchada, saluden a la gente, que nunca pide nada”. De inmediato, Lionel Messi les respondió levantando la mano derecha y haciendo el gesto de que no le parecía lo que estaban cantando. Fue el preámbulo perfecto a la decisión que Leo iba a tomar.

La primera decisión de Messi tras el problema con la barra de Inter Miami

Messi se enojó con los hinchas de Inter Miami. (Foto: Getty Images)

Luego de ver el reclamo que le hizo la barra de Inter Miami, Messi no dudó y tomó la decisión de hacerle la seña a sus compañeros para que no fueran a saludar a ‘La Familia’ y se retiraran al vestuario tras la victoria en la fecha 14 de la MLS 2026. El video de la determinación de Leo causó tanta sensación que llegó a más de 858.000 vistas en X.

‼️🇺🇸🇦🇷 Lionel Messi les pidió a sus compañeros QUE NO VAYAN A SALUDAR luego del canto de la “barra” del Inter Miami. pic.twitter.com/l8PYa35WtP https://t.co/K67QoHCh8U — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 18, 2026

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Por este motivo, la barra de Inter Miami le reclamó a Messi y compañía

“Estamos haciendo un poco de huelga. ¿Por qué? Porque nos gustaría que después del partido, no importa si gana, pierde o empata el equipo, vengan a saludarnos. Por favor. Estamos aquí, trabajamos como locos, hacemos todo lo que podemos hacer. Lo que queremos es un poquito de gratitud”, afirmó ‘El Tata‘, uno de los miembros de la barra de Inter Miami.

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