Mientras Messi gana 28.3 millones en Inter Miami, el salario de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr

Conoce cuál es el extravagante salario de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr frente a los 28.3 millones que gana Lionel Messi en Inter Miami.

Una vez más, esta rivalidad nos dio de qué hablar. La guía de salarios oficiales de la MLS publicó la actualización de 2026 y el nuevo salario de Messi en Inter Miami quedó en 28.3 millones de dólares, así que no hubo un mejor momento para compararlo con el millonario sueldo de Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr.

El 23 de octubre de 2025 se hizo oficial la renovación de Lionel Messi con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028. El ’10’ argentino pasó a ganar entre $70 y $80 millones de dólares anuales, según Jorge Mas (uno de los propietarios del equipo rosa), incluyendo acuerdos comerciales.

Sin embargo, cuando se trata de solo el salario garantizado que recibe Messi en la MLS, la cifra baja de manera sustancial. ¿Le compite a la millonaria renovación que Cristiano Ronaldo firmó con Al-Nassr hasta el 30 de junio de 2027? Ese misterio esta por resolverse.

Cristiano Ronaldo gana más de diez veces lo que cobra Messi

Messi y Cristiano Ronaldo tienen salarios muy diferentes. (Foto: Getty Images)

Según la guía de salarios oficiales de la MLS, Lionel Messi tiene un sueldo con compensación garantizada de más de $28.3 millones de dólares en Inter Miami. Esto quiere decir que Leo gana 264 millones menos que Cristiano Ronaldo, ya que CR7 tiene un salario anual de 293 millones de dólares con prima incluida, según el portal ‘Capology’.

¿Quién tiene más mundiales disputados, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo?

Aquí no hay diferencia. Cuando la pelota empiece a rodar el 11 de junio en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Messi y Cristiano Ronaldo estarán participando en la sexta Copa del Mundo de sus carreras. 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, las cinco anteriores.

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