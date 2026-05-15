Los tantos que no le cuentan a Messi y Cristiano Ronaldo en su carrera a los 1000 goles

Cincinnati y un tiro libre más de 10 años atrás, los goles que generan debate a la hora de contar como van Messi o CR7 en la carrera a los 1000 tantos.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo luchan por llegar a los 1000 goles. Lo hacen en un contexto donde nadie tiene más tantos que ellos desde que este deporte empezó a ser profesional. Eso sí, existen tantos que ahora mismo generan debate y no se les entregan a la hora de marcar cuántos gritos sagrados suman hasta la fecha. A CR7 ya le pasó lo de Cincinnati.

Desde la MLS se le quitó al argentino uno de sus goles en la última fecha del torneo. Messi, de momento, se queda en 910 tras la decisión de la patronal con una acción donde marcaron que la jugada terminó en autogol, a pesar del remate del argentino. A CR7 ya le pasó en su día y, dependiendo de la fuente que se busque, tiene más o menos goles en su carrera.

Nos devolvemos al 19 de septiembre del año 2010. El Real Madrid visitaba a la Real Sociedad por LaLiga en un choque que terminaría con victoria merengue por 1-2. La polémica llega por un tiro libre de CR7 que tocó en Pepe a pesar de ir a portería. Algunas cuentas entregan dicho gol al exjugador del Manchester United, mientras otros se lo dan al defensor de la selección portuguesa hasta hace no mucho tiempo.

En este momento, Messi tiene 910 goles. Cristiano Ronaldo manda con 971. Los dos luchan por llegar a una cifra de 1000 que parece imposible para el resto de los mortales. No olvidemos que el portugués tiene dos años más que Lionel, hecho clave a la hora de ver qué tipo de predicciones se pueden hacer sobre ambos de cara al final de sus carreras.

A CR7 algunos no le cuentan un tiro libre vs. Real Sociedad en la carrera por los 1000 goles: GETTY

Tanto a Messi como a CR7 les quedan dos partidos antes de unirse a sus selecciones y pensar en el Mundial. Portland y Philadelfia en la MLS, así como Gamba Osaka y Damac; lo que le resta a la gran dupla de este siglo de cara a una edición del torneo de la FIFA donde buscarán seguir acercándose a la cifra de 1000 goles oficiales. Ambos tienen tantos que generan polémica en el conteo general.

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