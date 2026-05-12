Mientras James Rodríguez gana 684.000 dólares en Minnesota, el salario de Messi en Inter Miami

Conoce el exorbitante salario de Lionel Messi en Inter Miami frente a los 684.000 dólares que gana James Rodríguez en Minnesota.

La MLS sacó a luz el salario de las grandes estrellas de la liga de Estados Unidos y una de las comparaciones que más sorprendió fue la del sueldo de James Rodríguez en Minnesota United con lo que gana Messi en Inter Miami. ¡Hay una inmensa diferencia!

James venía de ganar cinco millones de dólares al año en el Club León, de México, y todo parecía indicar que Minnesota United le había igualado el salario, por lo que en los seis meses iniciales que firmó iba a ganar 2.5 millones. Esto, según el sueldo reportado por la MLS, no fue así.

Lionel Messi firmó una renovación con Inter Miami hasta el 31 de diciembre de 2028 y tras el título en la MLS 2025 recibió un aumento de salario que está entre $70 y $80 millones de dólares anuales. Este valor incluye el dinero recibido por acuerdos comerciales, pero si se habla de solo del sueldo, la diferencia no es tan abismal con lo que cobra James Rodríguez.

Messi gana 41 veces más de lo que cobra James Rodríguez

Messi tiene un salario muy superior a James. (Foto: Getty Images)

La guía de salarios de la MLS dictó sentencia. James Rodríguez gana 684.000 dólares en Minnesota United con compensación garantizada. Esto quiere decir que cobra 27.6 millones menos de lo que gana Messi en Inter Miami, ya que el ’10’ argentino tiene un sueldo anual de $28.3 millones de dólares.

¿Cuándo debutan James Rodríguez y Lionel Messi en el Mundial?

Como dos fijos en las lista de los 26 jugadores convocados de cada selección, cada vez falta menos para que Messi y James Rodríguez debuten en el Mundial 2026. Mientras Argentina lo hará ante Argelia el martes 16 de junio a las 22:00 ARG, la Selección Colombia lo hará ante Uzbeskistán el miércoles 17 del mismo mes a las 9:00 P.M. (hora colombiana).

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