Mascherano volvió a hablar luego de irse de Inter Miami y no le gustó que le preguntaran por Messi

Una curiosa respuesta de Javier Mascherano en estas horas devuelve a la vida los rumores de diferentes roces con Messi en Miami.

Javier Mascherano rompe el silencio tras su salida del Inter Miami. Lo hizo con una respuesta corta al ser consultado por la figura de Lionel Andrés Messi, que devuelve a la vida diferentes rumores entre ambos protagonistas. Al “Jefecito” no le gustó ser preguntado por su capitán en la MLS. ¿Qué pasó?

“Bien, bien. Siempre se ve bien”. Así de tajante se mostraba Javier Mascherano al tener que responder sobre Messi. Una figura que ha estado ligada a su carrera a lo largo de los últimos 15 años. Una con la cual ganó la MLS el pasado mes de noviembre y con la que compartió diferentes momentos de peso, tanto en la Selección Argentina como en el Fútbol Club Barcelona más laureado de todos los tiempos.

Todas las especulaciones de estas horas tienen su base en la salida de Mascherano. Una que Inter Miami abogó en su día como ligada meramente a motivos personales. Pese a esto, informaciones de diarios de prestigio como el New York Times o The Athletic apuntaban a un desgaste de la relación entre Javier y Lionel Messi.

“A menudo discutían o tenían acaloradas discusiones, pero algunas fuentes insisten en que es un comportamiento normal entre dos atletas de talla mundial… Mascherano no tenía miedo de desafiar a Messi y replicarle”, fue la información de Tom Bogert en The Athletic en su día. Para muchos se trata simplemente de una situación natural en un vestuario; para otros, del inicio de un cambio de ciclo que ya se vive al sur de los Estados Unidos de Norteamérica.

🗣️😳🇦🇷 “Cómo se lo ve a Messi para el Mundial? BIEN, BIEN, SIEMPRE SE LO VE BIEN. ¿LISTO?”.



Javier MASCHERANO, ex DT del #InterMiami. pic.twitter.com/gYzMEaGkDH — Deportes Al Taco (@DeportesAlTacok) May 12, 2026

La de las últimas horas supone una de las primeras declaraciones de Mascherano tras dejar Miami. Todo ello en medio de un ciclo que terminó de manera absolutamente gloriosa para la entidad de David Beckham. Los rumores de un desgaste en la relación entre el Jefecito y su mejor compañero sobre el césped vuelven a la vida tras una respuesta de solo 6 palabras que nadie esperaba.

Publicidad

Los números de Mascherano en Inter Miami

El argentino llegó a Las Garzas con el objetivo de sacar la mejor versión de sus hombres. Reemplazó a Gerardo Tata Martíno de cara a un año 2025 donde se pretendía como nunca romper con la barrida de ausencia de títulos locales para el equipo de David Beckham. A lo largo de sus 67 partidos dirigidos en el sur de Estados Unidos, Mascherano ganó en 37 ocasiones y apenas cayó en 14 de estás.

Javier se fue del club con un 63.18% de los puntos sacados. Un escenario que le permitió ganar tanto el título de la Conferencia Este como la propia MLS cup. Fueron los dos grandes títulos que consiguió en su paso por un club que en este momento lucha por afianzarse en la lucha por los playoffs. Recordemos que desde el pasado 14 de abril de 2016 se encuentra en el mercado entrenadores a la espera de una nueva oportunidad.

Datos claves

Javier Mascherano respondió de forma tajante al ser consultado sobre Lionel Messi tras dejar Miami.

respondió de forma tajante al ser consultado sobre tras dejar Miami. El diario The Athletic reportó discusiones y un desgaste en la relación entre Mascherano y Messi .

reportó discusiones y un desgaste en la relación entre y . El entrenador Javier Mascherano salió del Inter Miami tras ganar la MLS el pasado noviembre.