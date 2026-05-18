Messi tendrá su propia calle a 36 kilómetros del estadio de la final del Mundial 2026

Las autoridades de Berkeley Heights lo hicieron oficial en las últimas horas. Lionel Messi tendrá su propia calle en la ciudad de Nueva Jersey. Todo a solamente 36 km de la sede de la final del Mundial 2026. El norte de los Estados Unidos realiza homenajes de peso al argentino a la espera de su última participación en el gran torneo de la FIFA.

Leo Messi Way será el nombre de la avenida en honor a la figura del argentino. Conocida hasta entonces como la Sherman Avenue, será la calle en honor al argentino que tendrá la ciudad donde veremos la primera final de una Copa del Mundo con 48 selecciones clasificadas. Todo se hizo oficial en las últimas horas. Tras diferentes propuestas de la comunidad latina para honrar a la figura del rosarino en el país que es su casa desde el año 2023.

La dueña de la cafetería de renombre Patria Station, Carolina Zokalski, fue la responsable de promover con las autoridades de Berkeley Heights un cambio en la Sherman Avenue. Una que incentive la llegada de más viajeros y el potencial económico de dicha zona de Nueva Jersey. Si bien no es ni mucho menos el primer homenaje al argentino en Estados Unidos, sí se trata de uno con carácter especial teniendo en cuenta la cercanía de su nueva calle con la sede de la final del Mundial.

Y es que la Leo Messi Way y el MetLife Stadium se encuentran apenas separados por 36 km. El recorrido en automóvil llega a la hora y cuarto. Todo esto teniendo en cuenta todos los movimientos que hay que realizar para llegar de un punto a otro de la ciudad de Nueva Jersey. Veremos si dicho homenaje le trae suerte a “La Pulga” de cara a intentar conseguir su segunda gran estrella de la mano de la Selección Argentina en el torneo de la FIFA.

Messi tendrá su calle a 36 KM del MetLife de Nueva Jersey: GETTY

Eso sí, el astro argentino tendrá que esperar para poder estar cerca de su nueva calle. Kansas City y Dallas serán las sedes de los partidos de Argentina durante la fase de grupos del certamen. Dependiendo de la suerte del combinado argentino en sus tres primeros compromisos, le veremos más cerca o lejos de un MetLife Stadium donde se cerrará el torneo el próximo 19 de julio.

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Messi, a 90 minutos de unirse a Argentina

El argentino anotó a lo largo de las últimas horas en el triunfo 2 a 0 frente a Portland. Supuso la primera victoria del Inter Miami en su nuevo estadio desde que la mudanza se hiciese oficial. Triunfo clave teniendo en cuenta lo que supone para el equipo asentarse en los puestos de playoff de la MLS. Queda solamente un partido antes de que los futbolistas convocados a la Copa del Mundo queden liberados de manera oficial.

Todo ocurrirá el próximo domingo 24 de mayo ante Philadelfia también en Miami. Será el último partido que Messi tendrá antes de meterse al 100% en la dinámica de una Copa del Mundo especial en todos los sentidos. Será la primera a la que llegue como vigente campeón del certamen e igualmente, salvo giro de 180°, su última participación en el torneo de la FIFA. Austria, Jordania y Argelina, primeros tres pasos para revalidar todo.

Datos claves

Lionel Messi tendrá una calle con su nombre llamada Leo Messi Way en Nueva Jersey.

tendrá una calle con su nombre llamada en Nueva Jersey. Las autoridades de Berkeley Heights cambiarán oficialmente el nombre actual de la Sherman Avenue .

cambiarán oficialmente el nombre actual de la . La nueva avenida se encuentra ubicada a solo 36 kilómetros del MetLife Stadium.