Mientras Messi publicó la última camiseta que usará con Argentina, esto dijo Cristiano del retiro con Portugal

No será una fecha FIFA cualquiera… Mientras Lionel Messi publicó la última camiseta que usará con la Selección Argentina, Cristiano Ronaldo dio una conferencia prensa en la previa al inicio de la Liga de Naciones y habló sobre el retiro de la Selección de Portugal.

Messi anunció el 31 de agosto que se retiraba de la Selección Argentina diciendo que “fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. Sin embargo, la Asociación del Fútbol Argentino logró convencer a Leo para que juegue un partido más y así se despida de la gente. ¡Ya tiene la nueva ‘piel’ lista!

A pesar de que solo anotó tres goles en el Mundial 2026 y quedaron eliminados en octavos de final, Cristiano Ronaldo volvió a ser convocado por Portugal para los primeros cuatro partidos de la Liga de Naciones. CR7 no dudó en hablar sobre el retiro del seleccionado de su país. ¿Será pronto?

Esto dijo Cristiano Ronaldo sobre el retiro antes del último partido de Messi con Argentina

Cristiano Ronaldo y Leo Messi. (Foto: X e IG)

Mientras Messi publicó en Instagram “último partido… Una camiseta para toda la vida” mostrando la última remera (camiseta) que usará con la Selección Argentina, Cristiano afirmó que “sé que mucha gente quiere que me vaya ya (…) No tengo ya una edad para pensar en el futuro. Para mí, el presente es lo más importante“. Además, CR7 sentenció: “es muy posible que este sea el último año”.

Los próximos partidos de Leo Messi y Cristiano Ronaldo con sus selecciones

El primero en saltar a la cancha será Cristiano Ronaldo. CR7 jugará con Portugal el jueves 24 de septiembre contra Gales a las 14:45 ET por la primera fecha del Grupo D de la Liga de Naciones. Por su parte, Lionel Messi jugará el último partido con Argentina cuando enfrenten a Benín el martes 6 de octubre de 2026.

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