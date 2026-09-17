Messi todavía puede ganar dos títulos más antes de que termine 2026

La Pulga se muestra insaciable a sus 39 años. Tras conseguir la Campeones Cup, va por otras dos estrellas antes de llegar al 2027 con Inter Miami.

El Inter Miami se consagró campeón de la Campeones Cup tras derrotar a Cruz Azul por 2 a 0. Los goles de Lionel Messi y Casemiro le dieron al equipo de Kily González su primer título del año 2026. No hay tiempo ni ritmo que perder para un plantel que todavía tiene dos objetivos por delante antes de que termine el año calendario. La Pulga se muestra insaciable.

Todo pasa por la tabla general de la MLS y los playoffs que llegarán a finales de temporada. Messi todavía podría levantar otros dos campeonatos de la mano del equipo que ostenta sus servicios desde el verano del año 2023. Para ello tendrá que primero sumar más puntos que nadie durante la primera fase de la liga regular y luego consagrarse campeón en las eliminatorias a doble partido.

El primero de los títulos que Messi tendrá que definir con el Inter Miami pasa por la Supporters’ Shield. Hablamos de la copa que se le entrega al equipo que más puntos acumula durante la primera fase de la MLS. Un trofeo que el propio Lionel levantó de la mano de Gerardo Martino y tras sumar más unidades que cualquiera de sus rivales antes de llegar a los playoffs que terminarían dando el título frente a Vancouver Whitecaps.

Ahora mismo el equipo de la Florida no se encuentra ni mucho menos en una posición favorable pensando en dicho objetivo. Si tenemos en cuenta las dos conferencias de la MLS veremos cómo Nashville es el líder de la clasificación general con 54 en 25 fechas. Las Garzas suman 45 de momento y se encuentran en la tercera posición del campeonato general justamente por debajo de Vancouver Whitecaps. Tienen un total de 9 partidos para sumar más puntos que el conjunto amarillo.

En caso de conseguirlo sería la segunda Supporters’ Shield del club. También el hecho de confirmarse como clasificado a los playoffs de una MLS donde Messi podría sumar su tercera estrella del año. Por medio de eliminaciones a doble partido tendría que seguir avanzando hasta la última ronda donde se entrega el título que el argentino ya ganó el año pasado frente al equipo canadiense. Defiende dicha corona igualmente hasta finales de año.

Messi llegó a 100 goles con Inter Miami

Al argentino solamente le tomó 115 partidos llegar a su primer centenar de goles oficiales en Estados Unidos. Desde mediados de 2023 defiende los intereses de la franquicia. Durante su primer semestre en el club anotó 11 gritos sagrados. Tras ello, en 2024 llegarían 23 y finalmente 43 el año pasado con los dos títulos mencionados previamente.

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Messi ya tiene su primer título del 2026: GETTY

Messi también buscará tener su año más goleador en Estados Unidos. Desde que comenzase la actividad para el Inter Miami, La Pulga ya suma 23 anotaciones que le han permitido llegar a los 100 de la mano del Inter Miami. Es la tercera camiseta con la cual lo consigue en su carrera tras lo visto en Barcelona e igualmente en la Selección Argentina. Quedan muchos retos antes de que termine el año.

Datos claves

Lionel Messi aspira a ganar la Supporters’ Shield y la MLS Cup en 2026.

aspira a ganar la y la en 2026. Messi alcanzó los 100 goles oficiales con la camiseta del Inter Miami .

alcanzó los con la camiseta del . El Inter Miami ocupa la tercera posición de la MLS a nueve puntos de Nashville.