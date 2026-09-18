Messi, Beckham y Riquelme: los últimos nominados al Balón de Oro que no jugaban en Europa

La Pulga no es el primero en meterse en la final estando fuera del viejo continente. Messi y otros cracks ya lo hicieron antes.

La gala del Balón de Oro se acerca. El premio que de momento tiene como dueño a Ousmane Dembélé será entregado el día 26 de octubre en Londres con muchos candidatos a levantarlo. Europa domina, pero ni mucho menos Lionel Messi es el único jugador que puede optar al premio si miramos los últimos años. Ir a la convocatoria final estando fuera del viejo continente no es ni mucho menos algo sorpresivo.

En la lista del 2026, no solo Messi representa el fútbol por fuera de Europa. Otros nombres como Julián Quiñones o Sadio Mané surgen a la espera de saber qué lugar en la tabla de 30 les entregan la UEFA y France Football. En los últimos 20 años, hay muchas figuras que fueron elegidas para pelear por el galardón estando fuera de las fronteras del viejo continente. Vamos con ello.

Karim Benzema en 2023 jugando para Arabia Saudita, Bono en el mismo escenario o Neymar en aquel mítico 2012 donde con Santos impresionó a todo el planeta, son los primeros nombres que se nos vienen a la cabeza. Pero ni mucho menos son los únicos si hacemos una lista de 10 que completen a Messi, Bono o Mané. En el 2012 también surge la figura de Didier Drogba tras dejar el Chelsea como Rey de la Champions League.

2007 fue el año con mayor representación no europea en los últimos Balones de Oro. Juan Román Riquelme por su victoria con Boca Juniors en la Copa Libertadores, así como Rogério Ceni o Memo Ochoa con el América de México, fueron figuras que en aquel año también estuvieron en la lista final junto a David Beckham. Este ya se encontraba en LA Galaxy, marcando el único precedente previo a Messi en la MLS.

Riquelme, otro de los nominados al Balón de Oro fuera de Europa en estos años: GETTY

El caso de Riquelme, sacando a La Pulga, es el que más arriba pudo escalar de todos los nombres mencionados hasta la fecha. Su tremendo 2007, ganando la Libertadores como figura total, le puso en el lugar 14 de esa clasificación final del Balón de Oro que ganaría Kaká. El 10 de Boca culminó esa campaña arriba de leyendas como Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Thierry Henry o Wayne Rooney.

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De Paul, otro que pide el BDO para Messi

Tras la victoria del Inter Miami sobre Cruz Azul en la definición de la Campeones Cup, el jugador de Las Garzas fue consultado por las opciones de su capitán de elevar el noveno Balón de Oro. Rodrigo no duda que lo visto en verano podría marcar la diferencia en todos los sentidos. Ya fue un condicionante total en el 2022-2023.

“No lo hemos hablado tanto, pero supongo que ya deben saber mi opinión. Para mí no hay ningún tipo de discusión. En un año de Mundial, nunca nadie va a hacer lo que él hizo en esta Copa del Mundo con 39 años”, palabras de Rodrigo De Paul con TUDN sobre un Balón de Oro 2026 que se define en 5-6 semanas.

Datos claves

Lionel Messi encabeza los nominados al Balón de Oro 2026 jugando fuera de Europa.

encabeza los nominados al jugando fuera de Europa. Juan Román Riquelme logró la posición 14 en el Balón de Oro 2007 con Boca Juniors .

logró la posición 14 en el con . Rodrigo De Paul respaldó públicamente la candidatura de Lionel Messi al galardón.