Messi se le reveló al gran jefe de la MLS y no le importó nada: La prueba

Conoce los detalles de la controversia y el video donde Lionel Messi encaró al máximo directivo de la MLS tras el tíitulo en la Campeones Cup.

Algo no le gustó y se lo hizo saber ante miles de cámaras y personas… Lionel Messi fue la gran figura de la victoria de Inter Miami contra Cruz Azul en la Campeones Cup 2026 y dudó en revelarse contra el gran jefe de la MLS. ¡Salió a la luz la prueba!

Todo empezó color de rosa para Inter Miami y no precisamente por el tono de su camiseta. Messi se levantó por el aíre, le ganó al 1.79 metros de estatura de Willer Ditta y puso el 1-0 de cabeza. ¡Golazo! El título empezaba a estar cerca, pero algo le molestó a Leo.

“Una vergüenza. Son horrible, son horrible”, le dijo Lionel Messi a uno de los jueces de línea de la Campeones Cup. Leo terminó otra gran noche con un poco menos de enojo y una asistencia a Casemiro para que Inter Miami le ganará 2-0 a Cruz Azul. Esto iba a durar poco, muy poco…

El regaño del comisionado de la MLS a Lionel Messi

Don Garber y Leo Messi. (Foto: X)

Aquí empezó todo… Luego de recibir el premio al Jugador Más Valioso de la Campeones Cup 2026 y de que Inter Miami levantara el trofeo, Don Garber, comisionado de la MLS, se acercó a Messi, le levantó la mano para apuntarlo con el dedo y decirle algo. ¡Video!

What did Don Garber do to Messi hahahaha pic.twitter.com/uykayLQZc3 — James (@atlutdjames) September 17, 2026

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Así se le reveló Messi al gran jefe de la MLS

Después del que habría sido un regaño en público, Leo Messi no dudó y cuando se retiraba al vestuario del estadio NU encaró al comisionado de la MLS, lo señaló con el dedo y le dijo y no consejos… La prueba de que se reveló llegó a miles de reproducciones en X.

👀 Lionel Messi has some words for MLS commissioner Don Garber.



Messi went over to Garber twice after the Campeones Cup trophy celebration and looked pretty animated while giving Garber an earful.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/lpAsB6iTej — Franco Panizo (@FrancoPanizo) September 17, 2026

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En resumen

Don Garber , comisionado de la MLS , señaló con el dedo a Lionel Messi públicamente.

, comisionado de la , señaló con el dedo a públicamente. Lionel Messi encaró y señaló a Don Garber al retirarse al vestuario del estadio.

encaró y señaló a al retirarse al vestuario del estadio. El cruce entre Lionel Messi y Don Garber ocurrió en la Campeones Cup 2026.