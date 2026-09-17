David Beckham pidió el noveno Balón de Oro para Messi

El dueño de Inter Miami aseguró que nadie merece el premio del Balón de Oro como Messi. Afirma que La Pulga sería justo vencedor.

Casemiro y Lionel Messi marcaron los goles de la victoria del Inter Miami frente a Cruz Azul por la Campeones Cup. Nuevo título para el equipo de la Florida y el primero de la era Kily González. David Beckham habló al final del encuentro y le aseguró que, de cara a la gala del Balón de Oro que viene por delante, nadie merece tanto el premio como su capitán.

“Tuvo un año increíble el año pasado. Llegó a ese torneo en la Copa del Mundo y a los 39 años. Impactar una Copa del Mundo y cada partido de la manera en que lo hizo, eso es especial… Cuando lo ves hacer cosas como esta noche, cuando lo ves tener la Copa del Mundo que tuvo…No es suerte que esté siendo considerado para el Balón de Oro… De nuevo, no es suerte porque probablemente fue el mejor jugador del torneo”, empezaba Beckham en su análisis.

El propietario del Inter Miami dejó en claro que se trata de una edición pareja, pero que nadie cuenta con la candidatura del argentino: “Tienes a grandes jugadores ahí como Harry Kane, Kylian, Jude Bellingham y otros jugadores… No hay nadie a los 39 años que esté haciendo eso y haciéndolo a ese nivel. Así que merece ser considerado para el Balón de Oro y, en mi opinión, debería ganarlo”.

“Se eleva para ese cabezazo frente a uno de los mejores defensas centrales de toda esta región. ¿Puedes creer que pueda hacer eso a los 39 años?… Todavía no puedo creer que lo tengamos aquí en Miami jugando para nuestro equipo… Por eso voy al entrenamiento todos los días a verlo y voy a verlo cada vez que es posible, porque siendo honestos todos queremos ver a Leo jugar para siempre”, más reflexiones de Beckham alrededor del partido donde Messi, junto con el gol de Casemiro, terminó por inclinar la balanza en favor de los Reyes de la MLS.

Beckham no ve a nadie más merecedor del Balón de Oro que Messi: GETTY

Se trata del título 49 de Lionel Messi a lo largo de su carrera. En este momento y tras solo tres años en La Florida únicamente le queda por conquistar la Concachampions para conseguir el pleno de títulos posibles con la joven franquicia. Todo ello solamente a unas semanas de que Londres decida el mejor jugador de la última temporada.

Publicidad

Kily González imita el discurso de Beckham con Messi

El nuevo entrenador de Las Garzas agradeció a su capitán por un despliegue absoluto frente a Cruz Azul. Lo elogió por todo lo alto y dejó en claro que el próximo 26 de octubre debería reconocérsele una campaña donde la Copa del Mundo pesará sin dudas. Afirma que el hecho de tener 39 años no es impedimento para el mejor jugador de todos los tiempos.

“No hay otro como él; no tengo ninguna duda que el Balón de Oro le tiene que tocar a él. Con la edad que tiene, el Mundial que hizo, lo que representa para todos, no solo en lo futbolístico sino también en los valores de vida… debería ser justo que se lo lleve él”, reflexiones del entrenador del Inter Miami tras la victoria frente a Cruz Azul.

Datos claves

David Beckham pidió públicamente el noveno Balón de Oro para Lionel Messi .

pidió públicamente el noveno para . Lionel Messi conquistó su título número 49 tras ganar la Campeones Cup con Inter Miami .

conquistó su título número 49 tras ganar la con . Kily González respaldó la candidatura de Lionel Messi al Balón de Oro tras vencer a Cruz Azul.