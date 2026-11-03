“No hay…”: Primera reacción de Messi al enterarse que Jesús de Miguel murió por el golpe de Jesús Owono

Dolor absoluto en el fútbol mundial. Descubre la desgarradora reacción de Lionel Messi al conocer el fallecimiento de Jesús de Miguel.

Las horas pasan y el mundo del fútbol sigue sin creer que es cierto. El CD Tenerife jugaba contra FC Andorra el lunes 2 de noviembre cuando uno de sus delanteros, Jesús de Miguel Alameda, sufrió un duro golpe en el pecho por parte del arquero Jesús Owono, y no se le pudo salvar la vida. Lionel Messi reaccionó en 3, 2, 1…

Transcurría el séptimo minuto de adición del segundo tiempo cuando De Miguel se iba en soledad rumbo al arco del FC Andorra para tener una opción clara de anotar el 3-2 a favor del CD Tenerife. Esto no sucedió porque Owono salió hasta casi la mitad de la cancha y frenó al delantero con un fuerte rodillazo al pecho.

A pesar de que Jesús de Miguel Alameda fue traslado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, su equipo confirmó que “rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda“. La reacción de Leo Messi no iba a tardar en conocerse.

“No hay…”: La primera reacción de Messi por Jesús de Miguel

Messi y el golpe de Owono a De Miguel. (Foto: Getty y X)

Messi fue una de las primeras estrellas del fútbol que reaccionó a la muerte de De Miguel y decidió compartir en su cuenta de Instagram una foto del delantero español con un sentido mensaje: “No hay palabras… Mis condolencias y mucha fuerza para toda su familia y sus amigos. Que en paz descanse”.

Post de Messi por muerte de De Miguel. (Foto: IG)

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Esta fue la publicación sobre Jesús de Miguel que compartió Leo Messi

No solo publicó un mensaje conmovedor por el trágico fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda, Messi también compartió con sus más de 517 millones de seguidores en Instagram la siguiente publicacion sobre el delantero español de 30 años.

El post sobre Jesús de Miguel que compartió Messi. (Foto: IG)

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En resumen

2 de noviembre: falleció Jesús de Miguel , delantero del CD Tenerife.

falleció , delantero del CD Tenerife. Jesús Owono: arquero del FC Andorra que le propinó el fuerte golpe.

arquero del FC Andorra que le propinó el fuerte golpe. Lionel Messi: publicó en Instagram un mensaje de condolencias por su muerte.