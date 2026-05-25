El DT de Inter Miami tranquilizó a todos sobre una posible lesión de Messi

El Inter Miami 6-4 Philadelfia detuvo el mundo cuando el minuto 72 Lionel Andrés Messi se tocaba el posterior de su pierna. El argentino abandonaba el terreno de juegos en medio de un mar de dudas y especulaciones sobre una posible lesión. El entrenador del equipo de David Beckham pide calma a la espera de más pruebas.

“No tenemos información de eso (lesión) que yo sepa. Realmente estaba fatigado, tenía fatiga. Era una fatiga, estaba cansado, el campo estaba pesado. Ante la duda lo que uno hace es tratar de no arriesgarse”, reflexiones del director técnico en la rueda de prensa. No nos olvidemos que se trataba del último partido de Messi en Miami antes del Mundial.

Todo ello en medio de un mar de goles y en un partido donde el argentino no pudo marcar. Tras realizar un lanzamiento de tiro libre, empezó a tocarse el posterior de su pierna. Sobre el minuto 72, y tras charlar con el entrenador, terminaría siendo sustituido. Las primeras exploraciones hablan más de un desgaste físico que de una posible lesión.

Los temores llegaron, por supuesto, al seno de la Selección Argentina. La posibilidad de que su capitán cayese lesionado a poco menos de tres semanas para el inicio de la Copa del Mundo generaba terror. Hasta el momento se descarta cualquier tipo de rotura muscular que podría sacar a Messi de varios de los partidos de su última participación en el torneo.

El estado de la cancha, responsable de las molestias de Messi: GETTY

Se espera que a lo largo de las próximas horas el Inter Miami entregue más detalles sobre la fatiga de Messi. El argentino apenas tuvo descanso en las últimas semanas. Venía preparándose de lleno para una Copa Mundial de selecciones de la FIFA donde disputará su sexta edición. Si no hay mayores problemas, igualará a Cristiano Ronaldo en ese sentido.

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Los números de Messi antes de llegar al mundial

El argentino completó un nuevo semestre con el Inter Miami. Todo ello con un equipo que se va al parón de clubes como segundo de su conferencia con 31 puntos. Los números del capitán han sido vitales para conseguir dicho objetivo, antes de volver a la actividad sobre el mes de julio en los Estados Unidos de Norteamérica.

Messi termina el semestre con un total de 13 goles y 7 asistencias. Todo esto en un total de 16 partidos donde además sumó dos tarjetas amarillas con el equipo de Miami. Marcó tantos tanto en la MLS como en la Concacaf Champions Cup, donde el Inter fue eliminado a las primeras de cambio. En las próximas horas, el equipo de David Beckham comunicará cómo se encuentra su capitán a menos de tres semanas de la llegada de la Copa del Mundo.

Datos claves

El argentino Lionel Messi encendió las alarmas al ser sustituido por fatiga al minuto 72.

encendió las alarmas al ser sustituido por fatiga al minuto 72. El entrenador Guillermo Hoyos descartó inicialmente una lesión grave y pidió calma a la prensa.

descartó inicialmente una lesión grave y pidió calma a la prensa. El delantero cerró su semestre con el Inter Miami registrando 13 goles y 7 asistencias.