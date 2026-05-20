El sueldo de Messi en Inter Miami supera al de 28 planteles completos de la MLS

Lionel Messi se prepara para su último partido de la MLS antes de la Copa del Mundo. Será frente a Philadelfia a lo largo de las próximas horas y en un contexto donde se habla del sueldo del argentino. Las publicaciones en la web de la patronal hablan de una Pulga que cobra más que 28 planteles completos del torneo. Existen solo dos franquicias con una mayor masa salarial que su propio salario. Incluso en Europa, solo Kylian Mbappé, Vinicius, Harry Kane y Erling Haaland reciben más dinero.

La Asociación de Jugadores de la MLS lo hacía oficial hace una semana. El nuevo sueldo de Messi llega a los 28 millones de dólares anuales. Una suma absolutamente estratosférica para la joven historia del torneo. Si bien se quedará corta frente a lo que recibe, por ejemplo, Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, la realidad pasa por entender que solamente un club paga más al total de sus jugadores que lo que recibe Lionel al sur de La Florida.

Apenas LAFC paga más a todos sus jugadores de lo que recibe Messi en Miami. La masa salarial del equipo californiano llega a los 33 millones de dólares. 55 millones es el total de dinero que reparte Inter a sus futbolistas teniendo en cuenta el salario de La Pulga. Otras potencias del torneo ni siquiera superan de manera conjunta el pago anual al 10 de Las Garzas.

Atlanta United tiene como masa salarial 27 millones de dólares. Los Ángeles Galaxy tiene 26, Vancouver Whitecaps 25 y San Diego FC 24 millones de dólares. Una muestra absoluta del impacto de Messi en un torneo donde en este momento se encuentra luchando por los puestos de playoff. También la mejor muestra para entender por qué cada vez más futbolistas eligen a la MLS como su lugar de retiro dorado. En Inter Miami no tienen problemas con dichas cifras y comprenden que todo hace parte de un camino de crecimiento que es inevitable.

Apenas LAFC cobra más que Messi en toda la MLS: GETTY

“La razón por la que necesito patrocinadores, y patrocinadores de clase mundial, es porque los jugadores son caros… Le pago a Messi entre 70 y 80 millones de dólares al año, si sumas todo”, analizaba el propio Jorge Más meses atrás a la hora de explicar el contrato del argentino. Se incluyen en esas cifras finales todos los acuerdos de patrocinio y diferentes contratos comerciales firmados con su entorno desde el año 2023.

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Solo 4 cracks superan a Messi en Europa

31 millones es el sueldo de las estrellas del Manchester City y Real Madrid en 2026. Al igual que en el caso de Messi, únicamente tenemos en cuenta los contratos pactados con sus respectivos clubes y no ningún otro acuerdo comercial con dichas entidades. La Pulga sigue moviendo dinero como pocos en el planeta y supera a apellidos de peso en el viejo continente. El del rosarino, pasado a la moneda europea, se queda en algo más de 24 palos por año.

Solo otras figuras de la talla de Harry Kane o Vinicius reciben más dinero que el argentino en Europa. Ambos cracks del Real Madrid y Bayern Múnich tienen un sueldo superior a los 25 millones de euros de manera anual. Messi sigue siendo uno de los contratos más importantes del panorama futbolístico internacional cuando se encuentra ya en su cuarta temporada por la MLS.

Datos claves

La Asociación de Jugadores de la MLS publicó que Lionel Messi cobra 28 millones de dólares anuales.

cobra 28 millones de dólares anuales. El salario de Messi supera la masa salarial completa de 28 planteles de la liga.

de la liga. Solo LAFC gasta más en toda su plantilla que el sueldo individual del argentino.