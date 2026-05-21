Casemiro será el 12 ex Real Madrid en jugar con Messi

El brasileño tiene todo listo para unirse a Inter Miami. No será ni mucho menos el primer ex Real Madrid en jugar con Messi.

Inter de Miami parece ser el máximo favorito para quedarse con los servicios de Casemiro. El pronto excentrocampista del Manchester United se unirá a la MLS según los reportes. Todo esto en una operación donde la figura de Lionel Messi y David Beckham se hace clave una vez más. En caso de que todo se firme, será el decimosegundo ex Real Madrid en unirse a La Pulga.

Unir las palabras Messi y Real Madrid en la misma frase es sinónimo de alegría para el Barcelona. Durante muchos años Lionel fue la pesadilla de la Casa Blanca del fútbol. Desde hace varias temporadas ha unido sus caminos con diferentes exmiembros del conjunto merengue. Casemiro no es ni mucho menos el primero.

Arrancamos en esta lista con Gonzalo Higuaín y Ángel Di María. Algunos de los últimos ex Real Madrid con pasaporte argentino. Con el segundo jugaría en el París Saint-Germain. Ahí justamente también coincidiría con figuras como las de Sergio Ramos, Keylor Navas o Hakimi. Todo esto, repetimos, en el periodo entre 2021 y 2023.

La Selección Argentina tiene más protagonistas en este sentido. Aparecen nombres como el de Fernando Gago, Gabriel Heinze o Ezequiel Garay. A todos estos se enfrentó Messi en el Real Madrid mientras defendía los intereses del Barcelona. Y también con todos estos coincidió en una Albiceleste donde todavía no tenía títulos oficiales. Walter Samuel, ex del conjunto blanco a inicios de siglo, también está dentro de la lista. Ya tiene a Sergio Reguilón, ex lateral de los blancos, por Inter Miami.

Sergio Ramos, uno de los ex Real Madrid que ha jugado con Messi: GETTY

El último en sumarse a la espera de lo que ocurra con Casemiro es Nico Paz. La actual figura del Como ya tuvo partidos junto a Messi en Argentina y todo hace indicar que será parte del combinado albiceleste en la convocatoria para la Copa del Mundo del año 2026. Ojo porque puede regresar al Real Madrid dentro de algunas semanas si todo sigue su curso.

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Mastantuono, pronto parte de la lista

No lo incluimos en la lista de jugadores anteriores al encontrarse todavía en el Real Madrid. Aunque pronto Franco podría ser parte de dicho grupo selecto teniendo en cuenta que desde la Casa Blanca del fútbol se pretende cederle para la próxima temporada. Solamente si él quiere seguir o si lo pide el nuevo entrenador habrá chances de una nueva campaña en el Bernabéu.

Es el escenario que hemos contado desde BOLAVIP en las últimas semanas. Desde el Real Madrid se pretende ceder a Franco Mastantuono con el objetivo de que este gane minutos y experiencia en el viejo continente. Se encuentra absolutamente descartada una venta. Si deja la capital de España, será el decimosegundo ex Casa Blanca que ha tenido minutos junto a Messi.

Datos claves

El brasileño Casemiro tiene todo listo para unirse al Inter Miami en la MLS.

tiene todo listo para unirse al Inter Miami en la MLS. El centrocampista se convertirá en el decimoprimer exfutbolista del Real Madrid en jugar con Lionel Messi.

exfutbolista del Real Madrid en jugar con Lionel Messi. El joven Nico Paz ya jugó con Messi en Argentina tras destacar en el Como italiano.