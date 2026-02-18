La respuesta perfecta a Carlos Antonio Vélez por advertir que a James Rodríguez lo podían deportar

James Rodríguez fue presentado el 6 de febrero como nuevo jugador de Minnesota United FC, pero no aparecía en los entrenamientos del equipo. Entones, surigió la gran duda: ¿Qué pasó? El periodista Carlos Antonio Vélez aclaró la situación, advirtió que al ’10’ lo podían deportar y ya recibió una respuesta perfecta.

¡De todo y para todos! Vélez sostuvo que el periodista Marino Velásquez le dijo que “a James no le ha llegado la visa de trabajo y no puede entrenar con el club sin ella y la liga (MLS) comienza este sábado”. Hasta ahí, nada más allá de lo informativo, pero lo polémico estaba por llegar.

“Tiene una visa de turista, pero no puede trabajar. Si trabaja, corre el riesgo que aparezca el ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas por sus siglas en español) y no es broma. En niguna parte de Estados Unidos ni en niguna otra parte se pueden trabajar sin papeles, pero particularmente en esa zona (Minnesota) hay mucho inconveniente”, advirtió Carlos Antonio Vélez sobre James Rodríguez y la respuesta perfecta estaba a punto de llegar.

Le respondieron a Vélez por advertir que podían deportar a James Rodríguez

Uno de los mayores críticos de James en la selección es Vélez. (Foto: Getty Images e Instagram / @velezfutbol)

Ante la delicada advertencia que hizo Vélez sobre el estatus migratorio de James, nada mejor que responderle con el hecho que ya todo estará en orden. “James Rodríguez recibe hoy (18 de febrero) su visa de trabajo y está disponible para el cuerpo técnico de Minnesota a partir de este momento. El equipo va camino a Texas para el primer partido de la temporada ante Austin”, publicó el periodista Julián Capera, de ESPN.

Día y hora del debut de James Rodríguez con Minnesota United FC

Con la confirmación que los documentos de James Rodríguez estarán listos para la primera fecha de la MLS 2026, todo apunta a que el ’10’ de la Selección Colombia debutara en el partido Austin FC vs. Minnesota United FC del sábado 21 de febrero a las 8:30 P.M. (hora colombiana).

En resumen