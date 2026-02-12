Messi es el primero: James Rodríguez, dentro de los cinco futbolistas mejor valorados que han jugado en la MLS

La llegada de James Rodríguez a Minnesota supone un nuevo golpe por parte de la MLS al mercado de fichajes. Son cada vez más las estrellas que brillaron en el viejo continente que apuestan por los Estados Unidos de Norteamérica para terminar sus carreras. El colombiano ya supone el quinto futbolista con mejor valoración de mercado a lo largo de su carrera que desembarca entre México y Canadá.

Lionel Andrés Messi es futbolista con mayor valoración de mercado que alguna vez haya jugado para la MLS. Inter de Miami se quedó con su fichaje en el año 2023 y si bien el argentino en dicho momento no alcanzaba los 180 millones de su mayor cotización, supone el mayor de los orgullos alrededor de las franquicias en cuanto a reducción de importantes y expansión económica del torneo. Pero es que hay mucho más.

James aparece el quinto lugar de esta tabla con 80 millones en su pico de valoración. Surge detrás de nombres como Gareth Bale (90 millones), Son (90 millones) y Luis Suárez (90 millones). Estos han sido alguno de los mayores golpes de la MLS al mercado de fichajes. Recordemos que el cafetero tuvo que esperar varias semanas más que sus profesores para encontrar equipo en un campeonato que arranca dentro de poco más de 10 días. Alphonso Davies, Sergio Busquets, Gonzalo Higuaín, Lorenzo Insigne y Thomas Muller, el final de un top ten que como mínimo, tiene 75 millones de valoración a nivel individual.

Hablamos un momento de expansión económica en la MLS, y donde ya cada una de sus franquicias acumula un promedio de valoración de casi 700 millones de dólares. Inter Miami, es quien manda en este sentido y por encima de todo, quien comanda una revolución a nivel de incorporaciones que le ha quitado a Colombia buena parte preocupaciones alrededor del capitán de la Tricolor de cara a la Copa Mundial de selecciones de FIFA.

“Estoy feliz por estar acá, agradecer al club y llego con muchas ganas al club lindo y bueno, que ha hecho las cosas bien y soy uno más para todo el equipo…Es verdad que he jugado en clubes grandes, en clubes buenos, pero quería esta liga, quería jugar acá y cuando se dio la chance de jugar en este gran club, fue lento todo, pero se dio, hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en ti debes darlo todo para que todos se sientan bien, espero ayudar y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar”, reflexiones de un James que ya espera por el debut frente a Austin en una MLS llena de estrellas y nombres rutilantes.

Los mejores compañeros que tendrá James en Minnesota

El delantero centro Kelvin Yeboah será uno de los nombres que más podrían beneficiarse de James en el frio del norte de USA. Se espera que el cafetero también tenga muchos minutos de la mano del volante Dominik Fitz o con el argentino Joaquín Pereyra. Otro de los más habituales en los Loons pasa por el nombre del lateral zurdo Anthony Markanich o el ya guerrero en mil batallas de la MLS, Julian Gressel.

El neozelandés Cameron Knowles será el DT de James en una aventura donde la Selección Colombia se siente el actor más beneficiado de estas fechas. Todo arranca en unos pocos días y en un choque contra Austin donde Rodríguez arranca el camino de preparación a la que será su última edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA.

