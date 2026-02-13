Minnesota United es la nueva casa de un James Rodríguez que a sus 34 años finalmente tiene equipo. El cafetero llega a la MLS de Lionel Messi con la promesa de competir con el argentino e Inter Miami por títulos, pero también gracias a un sueldo que será histórico en el norte de USA. Mientras La Pulga sumará cada año en Estados Unidos 20 millones de dólares, el 10 de Colombia se embolsará un contrato histórico.

Bein Sports sentencia que James cobrará 5 millones de dólares en Minnesota. Un contrato sin precedentes para un club con apenas 10 años de historia en la MLS, así como con objetivos claros de competir con un Messi que ahora mismo tiene el sueldo más alto del certamen. Son casi 20 millones los que recibe Lionel desde que en el 2023 todo quedase firmado tras dejar PSG.

Recordemos que el argentino llegó a USA no solo por Inter Miami o David Beckham. Muchas marcas pusieron dinero para seducir a Messi y su entorno de llegar a la MLS. El sueldo a nivel de salario que deben pagar Las Garzas es de 12 millones de dólares, mientras que los otros 8 surgen de diferentes acuerdos contractuales y de marcas que se han visto más que beneficiados del arribo del zurdo al sur de La Florida. James, detrás de quien fue su gran rival en la Copa América del 2024.

“Espero estar en mi mejor momento para llevar alegría a esta ciudad y a todos los que confían en mí. Tengo muchas ganas de conocer a todos los apasionados aficionados de Minnesota, porque también soy un jugador apasionado que quiere darlo todo en el campo y siempre quiere ganar”, comentaba el cafetero en su presentación alrededor del equipo del norte de USA. En unas semanas frente al Austin, podríamos verle debutar finalmente con los Loons.

Mientras Messi cobra 20 millones de dólares, este será el histórico sueldo de James Rodríguez en Minnesota. Los 5 millones que recibirá el cafetero, como mínimo hasta junio, le convierten en el jugador mejor pagado de toda la historia del joven club de la MLS. Recordemos que argentino y colombiano no podrán enfrentarse en USA hasta la llegada de la postemporada. Se encuentran en conferencias distintas y esto les hace imposible medir fuerzas a corto plazo.

