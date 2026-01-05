Figura de la MLS y excompañero de Messi en Barcelona será baja por lesión como mínimo hasta 2027

Continúan las pretemporadas por la MLS y donde no solamente Inter de Miami de Lionel Andrés Messi es noticia. Un ex compañero del futbolista argentino en Barcelona sufre una lesión de peso que le sacará de los terrenos de juego durante los próximos 12 meses. Se espera que salvo giro de 180° no podamos volverle a ver jugar de manera oficial hasta la entrada del año 2027.

Todo se hizo oficial cuando Los Ángeles Galaxy confirmó la operación realizada alrededor de la rodilla de Ricky Puig. El ex futbolista de Barcelona y comparado en el inicio de su carrera con figuras de la talla de Xavi Hernández o Andrés Iniesta, ha pasado por el quirófano después de sufrir un duro traspié. La rotura de ligamentos cruzados en su rodilla le obligará a parar durante prácticamente toda la temporada donde Inter Miami de Messi estrena título.

“Se espera que Puig se recupere por completo y esté listo para reincorporarse al equipo para el inicio de la temporada 2027 de la MLS”, confirmaba el conjunto californiano alrededor de su principal estrella. Recordemos que se trata de uno de los principales fichajes de la franquicia a lo largo de los últimos años. Ya fue campeón incluso con el equipo en el año 2024 y tras una salida de Barcelona marcada también por el final de la era Lionel Andrés Messi.

Como decimos, Puig era uno de los grandes productos de la cantera de Barcelona en las últimas temporadas. Su parecido tanto a nivel físico como técnico con figuras como Xavi Hernández auguraban un camino absolutamente dorado por el Camp Nou. No acabó justamente de meterse en los planes del penúltimo entrenador del equipo de la ciudad condal y terminaría emprendiendo rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica con apenas 22 años.

Puig y Messi, de compañeros en Barcelona a rivales en la MLS: GETTY

Confesaba incluso a mediados del 2023 que se trató de una decisión más allá de lo deportivo. Era una donde pretendía volverse a sentir futbolista en todos los sentidos: “Siempre había vivido en Barcelona y el cambio fue abismal. De un extremo a otro. Pero el míster me llamó, me transmitió confianza, la idea de juego…Me encajaba mucho. En Barcelona no estaba muy cómodo, fuera del campo tampoco. Había cosas externas al fútbol, que me hicieron tomar la decisión de venir y estoy muy feliz”.

Publicidad

Publicidad

Puig, un enamorado de Messi

Tanto Riqui como Messi coincidieron en una era donde Barcelona ni mucho menos contaba con toda la gloria de otras temporadas. Disputaron cerca de 15 partidos juntos desde el comienzo en un conjunto culé en graves problemas económicos y donde la salida de ambos supondría un alivio desde el panorama financiero. Para el actual líder de Los Ángeles Galaxy, nadie se compara con Lionel.

“Obviamente es el mejor jugador de la historia y creo que ahora de la liga también. Ya se demostró el miércoles contra Real Salt Lake lo bien que está jugando y lo bien que está físicamente, así que debemos tener mucho cuidado con el mejor jugador del mundo”, supusieron algunas de las primeras declaraciones del centrocampista en su llegada a Los Ángeles Galaxy allá por el verano del año 2022.

Datos claves

Baja total para 2026: Los Ángeles Galaxy confirmaron que Puig sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla. Tras pasar por el quirófano, el pronóstico indica que no volverá a jugar de manera oficial hasta el inicio de la temporada 2027 .

Los Ángeles Galaxy confirmaron que Puig sufrió una en su rodilla. Tras pasar por el quirófano, el pronóstico indica que no volverá a jugar de manera oficial hasta el inicio de la . Impacto en la franquicia: Puig se había consolidado como la figura central del equipo californiano, con quien ya se coronó campeón en 2024 . Su ausencia deja al Galaxy sin su motor creativo justo en el año en que el Inter Miami de Messi defiende su corona.

Puig se había consolidado como la figura central del equipo californiano, con quien ya se coronó . Su ausencia deja al Galaxy sin su motor creativo justo en el año en que el Inter Miami de Messi defiende su corona. Refugio en el “soccer”: El canterano culé, comparado en sus inicios con Xavi e Iniesta, llegó a EE. UU. a los 22 años buscando la comodidad extradeportiva y la confianza que había perdido en el Barcelona tras la salida de Messi.

Publicidad

Publicidad

ver también Atentos Messi y Beckham: la decisión que tomó la MLS sobre el formato del torneo para 2026