Ex Inter Miami levanta polémica: “Creo que Cristiano Ronaldo habría tenido más impacto que Messi en la MLS”

Inter Miami sigue de fiesta por el título de la MLS ganado de la mano de un Lionel Andrés Messi que en este momento es cuestionado por un ex futbolista de la franquicia de David Beckham. Brek Shea, ícono de los últimos tiempos en USA y hasta internacional con Estados Unidos en 34 ocasiones, afirma que Cristiano Ronaldo habría tenido un mayor impacto en el campeonato de Norteamérica si hubiera sido la gran apuesta del certamen. Levantará polémica.

“Creo que Cristiano Ronaldo habría tenido un mayor impacto en la MLS que Lionel Messi. Sin faltar al respeto a Messi, pero Messi parece ser una persona hogareña. Es muy callado. Todavía no habla bien el idioma. Así que solo creo que Ronaldo parece más extrovertido, hace más cosas a la vista del público”, reflexiones de Shea en Jackpot City. Recordemos que el defensor retirado en el año 2023 jugó casi 50 partidos para el equipo de Miami en lo que supusieron los últimos años antes de la llegada del argentino.

Señala que el nivel de Lionel ha sido estratosférico en todos los sentidos. Pero también que su alineación con la cultura estadounidense ni mucho menos ha tenido el impacto que se podría haber conseguido de la mano de Cristiano Ronaldo. Show y deporte se mezclan en sus declaraciones: “Creo que solo por eso, hablando el idioma, dando entrevistas, creo que automáticamente habría tenido un mayor impacto. Estoy hablando estrictamente de cosas fuera del campo. No sé si habría logrado los mismos números, pero ¿un mayor impacto? Sí, lo habría tenido”.

34 partidos y 4 goles llegó a disputar para la Selección de los Estados Unidos de Norteamérica un Brek Shea que señala el argentino como el mejor futbolista de todo el certamen. Sus declaraciones van de la mano con el deseo del campeonato de expandirse por todo lo alto a lo largo de los próximos años e igualmente con el negocio generado alrededor de los últimos fichajes europeos que ha hecho la competición.

Veremos si existe algún tipo de respuesta o manifestación pública por parte de los nombres implicados alrededor de una reflexión que trasciende lo que ocurre en el terreno de juego. No fueron pocas las ocasiones donde Estados Unidos apareció como una posibilidad en la carrera de Cristiano Ronaldo. Salvo que este quiera dejar Arabia Saudita en el 2027 cuando llegue su contrato, no le volveremos a ver jugar encuentros más allá de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA por el territorio norteamericano.

Pese a sus críticas, Shea alaba el impacto global de Messi

“Creo que desde el punto de vista de Miami, no podían dejar ir a Lionel Messi. En todos los lugares donde he viajado, a España, a Francia, a Sudamérica, veo camisetas rosas por todas partes…Es realmente increíble cuántas camisetas de Inter Miami hay en todas partes, lo cual es asombroso para la liga y asombroso para el Inter Miami. Obviamente, Messi probablemente lo sepa y ya lo haya visto antes”, más reflexiones del ex Garza entre los años 2000 y 2022.

Considera que el argentino todavía tiene mucho por cursar en USA. La apertura del estadio de la franquicia de David Beckham supondrá el siguiente paso: “Creo que personalmente el Inter Miami lo necesita para la apertura de su nuevo estadio el próximo año. Creo que necesitan eso para arrancar las dos primeras temporadas. Así que, bien por ellos, bien por la liga. Y Messi, sigue haciendo lo tuyo”.

