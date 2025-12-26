Tras un nuevo partido en Arabia Saudita, así va en números el año de Cristiano Ronaldo y Messi

Al-Nassr FC 5-1 Al-Zawraa SC supuso el antepenúltimo partido del año 2025 para la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi. Se cierra poco a poco otros 12 meses cargados de estadísticas y momentos de peso para tanto portugués como argentino a la espera de lo que ocurra en un 2026 marcado por la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Estos son sus números desde el pasado 1 de enero.

Empecemos con el nuevo icono de los Estados Unidos de Norteamérica. Messi disputó a lo largo de todo el 2025 un total de 54 partidos donde le pudimos ver anotar 46 goles oficiales. Todo esto de la mano de 28 asistencias y un título de la MLS que ha puesto por todo lo alto a Inter Miami en el soccer. Cierra su año natural con un total de 74 contribuciones en cuanto a tanto se refiere y en un nivel físico que ilusiona a toda la Albiceleste pensando en el verano del año que viene.

El panorama para Cristiano Ronaldo a sus 40 años es absolutamente impresionante. Pese a no haber podido cortar su sequía de títulos a nivel de clubes desde el año 2021, sí pudo levantar una nueva conquista con Portugal en la final contra España por la Nations League. Sus números en lo que vamos de 2025 quedan repartidos en un total de 38 goles y 4 asistencias a lo largo de 44 partidos oficiales. Sus 42 contribuciones de gol le dejan más de 30 por detrás de la Argentina.

Si hablamos de 2025 para esta rivalidad, es imposible explorar todo lo que ha ocurrido en los despachos. Mientras Cristiano Ronaldo renovó su vínculo contractual por Oriente Medio hasta el verano del año 2027 Messi hizo lo propio por la ciudad de Miami pensando en el mes de diciembre del año 2028. Un hito clave para el portugués pensando en intentar quedarse con la marca de los 1000 goles oficiales. En cuanto al argentino se refiere, por supuesto hablamos de una medida marcada por una nueva edición de la Copa América que por el verano de dicho año, podría disputarse en territorio Albiceleste.

CR7 todavía tiene dos partidos por delante en lo que resta de 2025: GETTY

Poco a poco se cierra 2025 para una rivalidad absolutamente histórica en el deporte de élite. Veremos si el año que viene vivimos o no otro año calendario cargado de números y estadísticas por parte de los dos mejores activos que ha tenido este deporte desde el primero de enero del año 2000. Empatados en títulos, pero con Messi ganando en cuanto a goles y contribuciones se refiere, La Pulga y CR7 se van de vacaciones después de los Al-Nassr vs. Al-Okhdood Club y Al-Ettifaq Club de los días tanto 27 como 30 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Lo que se viene en 2026 para Messi y CR7

Dos cuestiones marcarán el próximo año cuando hablamos de tanto portugués como argentino. Aparece en primer lugar la llegada de su última edición de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA y donde ambos disputarán su sexta participación. Mientras Messi buscará la segunda estrella para Argentina, CR7 intentará quedarse con el único título que le queda por levantar en su exitosa carrera.

Todo ello mientras ambos goleadores buscan llegar al millar de tantos anotados. El portugués se encuentra más cerca y los pronósticos hablan de un mes de septiembre que podría suponer la llegada de Cristiano Ronaldo al gol número 1000 de su carrera. Messi todavía se encuentra algo más lejos, pero la extensión de contrato en Inter Miami hasta el invierno del año 2028 le hará seguramente pujar como nunca por este apartado. Se acerca el cierre de 2025 para los GOATS de esta generación.

Datos claves

Dominio estadístico de Messi: “La Pulga” cierra un año estratosférico con 74 contribuciones de gol (46 goles y 28 asistencias) en 54 partidos, además de coronarse campeón de la MLS con el Inter Miami.

“La Pulga” cierra un año estratosférico con (46 goles y 28 asistencias) en 54 partidos, además de coronarse campeón de la con el Inter Miami. Vigencia y gloria para CR7: A sus 40 años, Ronaldo sumó 42 contribuciones de gol (38 tantos y 4 asistencias) y, lo más importante, sumó un nuevo título oficial a sus vitrinas al ganar la Nations League con Portugal tras vencer a España.

A sus 40 años, Ronaldo sumó (38 tantos y 4 asistencias) y, lo más importante, sumó un nuevo título oficial a sus vitrinas al ganar la con Portugal tras vencer a España. Futuro asegurado y el reto de los 1,000 goles: Ambos astros han renovado sus contratos (CR7 hasta 2027 y Messi hasta 2028). El portugués parte con ventaja para alcanzar los 1,000 goles oficiales, hito que los pronósticos sitúan para septiembre de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Messi no solo quiere la segunda copa: todos los récords que puede romper en el Mundial 2026