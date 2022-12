Brasil sufrió un duro revés en el Mundial de Qatar 2022. En los cuartos de final, fue eliminado a manos de Croacia por penales. Un duro golpe para el 'Scratch', que había llegado con grandes ilusiones de levantar su sexta Copa del Mundo. Sin embargo, por estas horas, todo es dolor alrededor del combinado.

La decepción brasileña es total, a tal punto que varios futbolistas han optado por el silencio ante la dura derrota a manos del vigente subcampeón del mundo. Ante rivales europeos, la 'Canarinha' sufre en fases de eliminación directa y es que no le gana a un rival de estas características desde 2002, casualmente, el año de su última consagración mundialista.

Otros jugadores del seleccionado han dado la cara tanto dentro como fuera del campo de juego. Uno de ellos fue Richarlison, quien se mostró muy triste y desconsolado por la eliminación ante Craocia del pasado viernes en los cuartos de final. Este sábado, decidió escribir un desgarrador mensaje, publicado en su cuenta de Instagram.

El mensaje de Richarlison en Instagram

"Escribir esto es definitivamente lo más difícil que he hecho en mi vida. Ayer todavía no ha pasado, era imposible dormir y lo que pasó todavía me duele como el demonio. Esta es una herida que quedará abierta para siempre, porque todos sabemos las chances que teníamos de conseguir ese título.

Y no mejorará si digo que dimos lo mejor de nosotros, lo dimos todo, que es parte del deporte... Si bien es cierto, solo me enoja más. Lo real es que parece que perdimos a alguien muy cercano, que nos quitaron un pedazo. Y mis amigos y yo vamos a tener que vivir con eso, algunos (o muchos) ni siquiera tendrán otra oportunidad.

Ahora es el momento de lamerse las heridas, disculparse con todos ustedes y aclarar la cabeza. La realidad es que el fútbol, que me ha dado todo lo que tengo, que tantas veces me ha salvado la vida, ayer me asestó el golpe más duro que he recibido.

Gracias a todos por animar. ¡Si hay un respiro en todo esto, fue verlos animar juntos de nuevo!"

