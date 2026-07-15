Mientras Messi gana 28,3 millones al año, esto cobra el mejor pagado de la selección de Inglaterra

El astro argentino Lionel Messi es uno de los mejores pagados del Mundial y supera también a los que más ganan en Inglaterra.

El segundo finalista del Mundial lo definirán entre Inglaterra y Argentina, encuentro que tendrá no solo a dos selecciones candidatas si no a jugadores que son los mejores pagados del torneo. Messi gana 28,3 millones de dólares al año y ahora cuentan cuánto ganan los mejores de Inglaterra.

El mejor pagado de la selección europea es Harry Kane, el delantero inglés cobra cerca de 26 millones de euros al año en el Bayern Múnich. Casi lo mismo que gana el argentino en el Inter Miami.

Claro que el 10 de Argentina ‘golea’ en ingresos comerciales, entre lo que gana entre salario y auspicios supera los 80 millones al año. El segundo mejor pagado de Inglaterra es Jude Bellingham, cobrando cerca de 21 millones de dólares en el Real Madrid.

Una diferencia notable es que Messi supera en salario en el último club de su carrera, lejos de Europa mientras que Bellingham y Kane están recibiendo sus contratos más altos de su carrera.

La probable formación de Argentina vs. Inglaterra

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone o Nicolás González, Leandro Paredes, Alexis Mac Allsiter, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Argentina – Messi.

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La posible alineación de Inglaterra vs. Argentina

Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Hora: 16.00

TV: Telefé, DSports, TyC Sports, TV Pública, Disney+ Premium y DGO.

Árbitro: Ismail Elfath

Estadio: Mercedes-Benz Stadium

En resumen

El estratosférico salario de Lionel Messi , estimado en 28,3 millones al año entre su contrato y acuerdos comerciales, marca una enorme brecha financiera con el resto de las estrellas del fútbol mundial.

, estimado en entre su contrato y acuerdos comerciales, marca una enorme brecha financiera con el resto de las estrellas del fútbol mundial. En contraste, se revelaron las cifras de lo que percibe el futbolista mejor pagado de la Selección de Inglaterra , dejando al descubierto la diferencia de ingresos incluso con las figuras más cotizadas de la Premier League y el fútbol europeo.

, dejando al descubierto la diferencia de ingresos incluso con las figuras más cotizadas de la Premier League y el fútbol europeo. Esta comparación salarial desata un intenso debate sobre el impacto comercial de Messi frente al valor de mercado de los referentes de los ‘Three Lions’ en la élite actual.